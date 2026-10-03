Detectan a hombre 'pepenando' en Río Santa Catarina; es retirado

Por el riesgo, al estar en el canal y por el pronóstico de que las lluvias seguirán, los rescatistas le pidieron abandonar la zona

Un hombre que durante la mañana estaba “pepenando” en el cauce del Río Santa Catarina, en Monterrey, fue retirado por elementos de Protección Civil.

Por el riesgo, al estar en el canal y por el pronóstico de que las lluvias seguirán, los rescatistas le pidieron abandonar la zona.

El hombre estaba lavando su ropa, mientras descansaba tras buscar fierro y cable en el caudal y sus orillas.

Durante la noche y las primeras horas de hoy, las fuertes lluvias arrastraron objetos y materiales, como láminas y cableado, además de basura, escombro, piedras y troncos.

Mientras el hombre lavaba su ropa, a unos metros de ahí otro sujeto cortaba las ramas de varios árboles, aparentemente con un machete.

Al parecer, en ambos casos se trata de personas en situación de calle que acostumbran hurgar en sitios públicos para ver si hallan algo de utilidad.

Algunos suelen internarse en el Río para ver qué pueden encontrar para luego llevarlo a los negocios de chatarra.