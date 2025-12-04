Detectan a hombre en camioneta con reporte de robo en Monterrey

Personal del C4 observó a través de las cámaras de monitoreo, una camioneta Equinox, color gris, modelo 2016, con placas SBW-544-B, con reporte de robo.

A bordo de una camioneta robada en el municipio de Escobedo, un hombre fue detenido por policías de Monterrey

La detención de quien fue identificado como Iván Alejandro, de 33 años de edad.

El inculpado fue captado por las cámaras de seguridad del C4 municipal cuando se desplazaba por la avenida Madero a la altura de la calle Martín de Zavala

Al ser visualizado por el circuito cerrado, las unidades de esta corporación de inmediato se acercaron y lograron coparlo.

Al ser interceptado, los oficiales le informaron sobre el estatus del vehículo Equinox con placas de Nuevo León.

El conductor presuntamente desconocía que tuviera reporte de robo por lo que fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público para establecer si tiene responsabilidad o no.