Detectan a 136 conductores con grados de ebriedad en Guadalupe

A una semana de haber iniciado el programa de prevención “Conduce sin Alcohol”, el Gobierno de Guadalupe informó que 136 personas han sido detectadas con algún grado de ebriedad durante los operativos instalados en las principales avenidas del municipio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social, 71 personas presentaron aliento alcohólico, 26 fueron diagnosticadas con ebriedad incompleta y 13 registraron ebriedad completa.

Además, 39 vehículos fueron detenidos por ser conducidos por ciudadanos en estado inconveniente.

La autoridad reportó también que 21 conductores fueron multados por negarse a realizar el examen médico correspondiente, mientras que cinco personas huyeron en sus vehículos para evadir el operativo.