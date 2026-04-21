Detectan 50 empresas ligadas a plomo en sangre de menores en NL

Un estudio ubica cerca de 50 empresas —incluidas jugueteras, recicladoras de pilas y autopartes— cerca del entorno de menores con un grado de plomo en sangre

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Cerca de 50 empresas, entre las que destacan jugueteras, recicladoras de pilas y fabricantes de autopartes, que emiten plomo, fueron detectadas en el entorno inmediato donde habitan los niños que resultaron con algún grado de este metal pesado en la sangre durante un análisis practicado por los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de Tierra y Libertad.

Las emisiones de plomo de estas empresas suman 84,169 kilogramos al año, según datos de la investigación, y coinciden con el reporte más actualizado del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETCE) de la Semarnat.

Estudio revela entorno contaminado

Tras este hallazgo, del que este lunes dio cuenta Info 7, se anunció que el estudio se extenderá a los 5,300 alumnos, tanto para detectar nuevos casos como para brindar atención a todos los afectados.

Mediante una georreferenciación realizada por investigadores de Tec Salud —institución que desarrolló el estudio junto con la Secretaría de Salud estatal— se encontró que en un radio de 2.5 kilómetros de los casos existen compañías que liberan esta sustancia nociva y otros metales pesados al ambiente.

El listado incluye empresas previamente exhibidas como Zinc Nacional, cuyas emisiones generaron preocupación en 2025 y detonaron el estudio; también aparecen Ternium, Nemak y Johnson Controls, entre otras.

Más empresas de las previstas

Según la directora de los Cendis y diputada local del PT, Guadalupe Rodríguez Martínez, los datos apuntan a un cúmulo de empresas mayor al estimado originalmente que podrían incidir en la presencia de plomo en la sangre de niños de 0 a 7 años en el área metropolitana.

“Sigue la preocupación porque dentro de la georreferenciación que se hizo encontramos que no es solo Zinc Nacional ni Ternium, sino muchísimas empresas ubicadas en centros poblacionales muy densos que están provocando un silencioso impacto en la salud”, lamentó.

Hallazgos en menores

Este lunes, Info 7 publicó que en zonas mayoritariamente industriales de la urbe regia, un estudio realizado por Cendis, Secretaría de Salud y Tec Salud detectó que tres de cada 10 niños presentan algún grado de plomo en la sangre.

El análisis, realizado entre marzo y abril del año pasado en 1,239 menores, arrojó que 329 dieron positivo a plomo; de estos, 84 se encuentran en nivel crítico, con 5 microgramos por decilitro de sangre, cuando el nivel ideal es cero y el límite de tolerancia es 3.5 microgramos.

Empresas con mayores emisiones

En el listado, del cual Info 7 tiene copia, aparece en primer lugar la fabricante de juguetes Montoi (Mattel), con 62,204 kilogramos anuales de plomo liberados al ambiente.

Le siguen la recicladora de baterías Rectmat con 8,295 kilogramos y la fabricante de componentes automotrices Forja de Monterrey (Questum) con 5,426 kilos al año.

Zinc Nacional se ubica en séptimo lugar con 366 kilogramos, mientras que de la acerera Ternium se reportan 64 kilogramos.

Estas dos últimas empresas se localizan en San Nicolás y el norponiente de Monterrey, zonas donde se detectó la mayor concentración de casos, de acuerdo con Rodríguez Martínez.

La información fue recabada por el equipo del Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud, y corroborada mediante el RETC de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con datos correspondientes al 2024.

Ampliarán el análisis

Ahora se contempla ampliar el estudio para abarcar a los 5,300 alumnos de los 13 Cendis, con el objetivo de identificar a más menores afectados y brindarles atención oportuna.

Rodríguez Martínez explicó que se busca evitar afectaciones en el desarrollo de los niños y fortalecer las medidas de prevención.

“Pedimos que todas las autoridades intervengan, que esto sirva como un elemento de análisis para valorar la ampliación del estudio a más sectores de la población”.