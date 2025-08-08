Detecta División Ambiental un desmonte ilegal en Escobedo

La División Ambiental detuvo un desmonte ilegal en Escobedo y mantendrá una vigilancia continua para proteger el medio ambiente en Nuevo León

La División Ambiental suspendió un desmonte ilegal en un predio de 3 mil 500 metros cuadrados en el municipio de Escobedo.

En el patrullaje se constató que se trataba del desmonte masivo de un terreno, presuntamente para realizar actividades de construcción.

Al confirmar la situación, se implementó la medida de seguridad consistente en la suspensión temporal total de actividades, siendo esta acción necesaria para proteger el equilibrio ecológico y evitar mayores daños al medio ambiente.

La Secretaría de Medio Ambiente a través de la División Ambiente realizan acciones enfocadas en mantener una calidad de aire más limpia en beneficio de la ciudadanía.

“Cada día damos pasos firmes para mejorar nuestro entorno. Desde la Secretaría de Medio Ambiente trabajamos con compromiso para que las y los nuevoleoneses respiren un aire más limpio y vivan en un estado más sano y sustentable.” informó Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente.

Se informó que la División Ambiental permanecerá vigilando de manera continua por todo el estado con la finalidad de proteger el entorno ecológico de la entidad y prevenir hechos que pudieran atentar contra el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano.