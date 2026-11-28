El alcalde Héctor García García instruyó difundir permisos, amparos y negativas vinculados con el cerro tras dudas de vecinos del sector Contry.

Ante las dudas de vecinos de las colonias del sector Contry, ubicadas en las faldas del Cerro de la Silla, el alcalde de Guadalupe, Nuevo León, Héctor García García, instruyó que el expediente completo de protección de esta zona se publique este fin de semana en www.guadalupe.gob.mx.

El planteamiento se dio en sesión de Cabildo con el propósito de poner a consulta pública información relativa a permisos otorgados, amparos y negativas de construcción vinculadas con el cerro.

Alcances de permisos y postura del municipio

Durante el intercambio en Cabildo, Héctor García García sostuvo que su administración no ha expedido permisos de construcción en el área, con excepción de viviendas al interior de colonias que reúnan los requisitos correspondientes, y atribuyó las autorizaciones vigentes a gestiones anteriores:

“Tienen permiso, fueron otorgados en administraciones pasadas, nosotros no hemos otorgado un solo permiso, salvo para el interior de la colonia, las casas que se están construyendo, porque eso no lo podemos impedir, si cumplen los requisitos, lo tenemos que hacer. Los permisos que tienen datan de hace muchos años, tanto urbanísticos, de fraccionamiento, de uso de suelo, permisos federales; por lo cual, para su tranquilidad, este alcalde nunca permitirá una ilegalidad y menos agresión a nuestro Cerro de la Silla, por bien de las futuras generaciones”.

El edil detalló que esos antecedentes abarcan aspectos urbanísticos, de fraccionamiento, uso de suelo y permisos de carácter federal, y reiteró el compromiso de no avalar irregularidades que afecten al Cerro de la Silla.

Memoria documental desde 1978

El archivo que se habilitará en www.guadalupe.gob.mx incluye un recuento histórico que parte del 19 de diciembre de 1978, cuando el entonces gobernador de Nuevo León, Pedro Zorrilla, reiteró el decreto federal que prohíbe levantar construcciones arriba de la cota 650 del Cerro de la Silla.

Con esta medida, el gobierno municipal busca brindar a los habitantes del sector Contry y al público en general acceso directo a los antecedentes documentales sobre la protección del macizo.