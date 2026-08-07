Destruyen en Nuevo León cuatro toneladas de droga asegurada

La FGR incineró en Apodaca casi cuatro toneladas de droga asegurada en cinco estados, además de cigarros electrónicos y otros objetos ligados a delitos.

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Cerca de cuatro toneladas de diversos tipos de droga, asegurados en cinco estados del noreste de México, fueron destruidos por la Fiscalía General de la República en las instalaciones de la séptima Zona Militar, en Apodaca.

Los decomisos corresponden a más de 500 carpetas de investigación resueltas por el órgano autónomo federal, e incluyen heroína, cocaína, metanfetamina, marihuana, y pastillas de medicamentos controlados.

En total fueron destruidos mediante el método de incineración tres toneladas con 800 kilos de los enervantes.

La quema incluyó además otros objetos del delito como recipientes contenedores, así como artículos apócrifos e irregulares entre los que se encuentran cigarros electrónicos.

“Este acto es una muestra de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, así como una demostración del poder insuperable del Estado Mexicano porque detrás de cada sustancia y cada objeto existen arduas investigaciones, operativos y servidores públicos que cumplieron con su deber”, dijo David Boone de la Garza, titular de Control Regional de la FGR.

Los aseguramientos se registraron en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, y Zacatecas.

“Esta región noreste tiene una importancia estratégica para México”, destacó el funcionario, “su posición demanda una respuesta del mismo tipo, los fenómenos delictivos actuales trascienden límites territoriales por ello la planeación conjunta y comunicación permanente permiten que las capacidades del Estado operen como un solo frente”.

A la incineración acudieron los representantes de las fiscalías federales de los estados de la región noreste.