Destroza vehículo tras chocar en la avenida Azteca en Guadalupe

El vehículo está obstruyendo los carriles de circulación, por lo que el sitio fue resguardado por las unidades de Protección Civil de Nuevo León

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Luego de estrellar su automóvil, un conductor abandonó el automóvil sobre la avenida Morones Prieto y se dio a la fuga.

El percance vial ocurrió a las 06:30 horas del viernes sobre los carriles de la avenida Morones Prieto, bajo el puente de la avenida Azteca en Guadalupe.

Varios automovilistas al ser testigos del percance solicitaron el apoyo del personal de auxilio.

Unidades de Protección Civil de Guadalupe y de la Cruz Roja acudieron hasta ese punto de la avenida Morones Prietos.

Al llegar al sitio se dieron cuenta que el auto había sido abandonado por su tripulante.

Junto por policías municipales, Protección Civil y socorristas buscaron al conductor pero no lo localizaron.

Las pesquisas revelaron que el accidente pudo haber ocurrido por el exceso de velocidad.

Esto hizo que el auto se proyectara para después estrellarse y el auto quedó destrozado de l parte frontal.