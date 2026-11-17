Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes, en la cabecera municipal, frente a la colonia Las Arboledas, ante la mirada de otros conductores

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Un acto de violencia entre conductores quedó captado en video y se difundió a través de redes sociales, luego de que un automovilista presuntamente agrediera al operador de una unidad de transporte urbano y causara daños a uno de los cristales del camión, en el municipio de García.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes, en la cabecera municipal, frente a la colonia Las Arboledas, presuntamente sobre el cruce de la avenida Heberto Castillo y la avenida Mezquites.

En las imágenes se observa cómo el conductor de un automóvil desciende de su vehículo luego de que, presuntamente, el operador del transporte urbano le tocara el claxon en repetidas ocasiones para pedirle que avanzara.

La situación habría provocado el enojo del automovilista, quien comenzó a confrontar verbalmente al chofer de la unidad. Sin embargo, el intercambio de palabras subió de tono y el hombre tomó un objeto similar a un palo para golpear uno de los cristales del camión, hasta destrozarlo.

Durante la agresión también se observa a una mujer que presuntamente acompañaba al automovilista, quien intenta tranquilizarlo y evitar que continúe con los daños.

Hasta el momento, no se ha informado si el operador resultó lesionado ni si las autoridades lograron identificar o detener al responsable por los daños ocasionados a la unidad de transporte público.