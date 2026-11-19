Ulises Carlin asegura que financiamiento por $12,396 millones impulsará obras prioritarias para Nuevo León como las líneas 4 y 6 y el nuevo Hospital Infantil

La deuda que solicita el gobierno de Nuevo León para 2027 será destinada “estrictamente” a las líneas 4 y 6 del Metro, al nuevo Hospital Infantil que se construye en la zona de La Pastora, en Guadalupe, y a un cuartel para la Guardia Nacional en Galeana, afirmó el secretario general de Finanzas y tesorero estatal, Ulises Carlin de la Fuente.

En entrevista con Info 7, el funcionario sostuvo que la administración busca concluir las obras “insignia” del actual gobierno, por lo que considera necesario solicitar una deuda por $12,396 millones de pesos, de los cuales $9,690 millones corresponderían al Gobierno Central y $2,706 millones a Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

En el caso de AyD, los recursos se destinarían a la construcción de una nueva cortina Rompepicos en la zona de La Huasteca, en Santa Catarina, así como a la ampliación de la cortina de la presa El Cuchillo.

El funcionario afirmó que el proyecto presupuestal fue presentado con tres días de anticipación para que organismos empresariales, asociaciones civiles y diputados contaran con más tiempo para analizarlo.

“La deuda, por ley, va para obra pública. Está contemplado el Metro; también un regimiento que la Sedena quiere instalar aquí, con 600 militares en Galeana, y temas hospitalarios que vienen dentro del paquete fiscal".

“Queremos que no queden pendientes en materia de obra pública, por eso le hemos dado mucha prioridad; hay que recordar que el Metro es una obra multianual que en su momento fue aprobada por los diputados y lo que nos dicen es que no quede inconclusa”, puntualizó Carlin de la Fuente.

El encargado del despacho de la Tesorería afirmó que trabajaron durante todo el puente en la integración del Presupuesto 2027, entregado el pasado martes, pues consideran que Nuevo León merece una planeación financiera acorde con sus necesidades.

Por ello, pidió a los diputados locales de todas las fuerzas políticas analizar y aprobar un presupuesto que beneficie a los nuevoleoneses.

“Estamos en la mejor disposición. En la parte de negociación, si nos integran, estaremos colaborando con cualquier diputado que requiera información para que salga adelante el presupuesto, porque es un requerimiento de la sociedad”, indicó.

Blindan elección de 2027

Aunque el proyecto presupuestal plantea recortes de hasta 40% respecto a los montos originalmente solicitados, el encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, Ulises Carlin, aseguró que están garantizados los recursos para la realización de las elecciones de 2027.

El funcionario informó que se contempla una bolsa de $1,253 millones de pesos para los organismos electorales.

De acuerdo con el desglose presupuestal, el Ejecutivo estatal propone asignar $1,161 millones de pesos al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), frente a los $1,888 millones que solicitó originalmente, una reducción de 38 por ciento. Asimismo, plantea destinar $92 millones de pesos al Tribunal Electoral del Estado (TEE), que había solicitado $157 millones, lo que representa un ajuste de 41 por ciento.

“Tenemos una gran bolsa. Dentro de ella vienen considerados todos los poderes y organismos autónomos, y estamos señalando cómo ha sido la evolución de sus presupuestos”, explicó.

Carlin señaló que, si bien el Estado integra estas proyecciones con base en los ingresos propios y las participaciones federales estimadas, será el Congreso local quien determine los montos definitivos.

“Dentro de este Paquete Fiscal, con los recursos que creemos obtener por ingresos propios y participaciones federales, consideramos que están garantizadas las elecciones".

“El que determinará la cifra final será el Congreso. Nosotros damos elementos de cómo ha sido la ruta del gasto, las bolsas de donde se pueden obtener recursos y también incorporamos en los anexos lo que originalmente solicitaron los organismos. Ya el Congreso tomará la decisión”, aseguró.

El funcionario agregó que tanto diputados como organismos empresariales han solicitado información histórica sobre el gasto electoral para evaluar el costo del proceso en Nuevo León.

“Siempre les hemos pedido a los órganos electorales que nos informen los montos requeridos, en qué se van a gastar y la calendarización correspondiente, porque eso nos permite planear”, señaló.

No obstante, indicó que también será necesario observar el comportamiento de la economía y las proyecciones de crecimiento que estime la Secretaría de Hacienda para el próximo año.

El Paquete Fiscal 2027 fue entregado por Carlin el martes pasado, tres días antes de que venciera el plazo legal del 20 de noviembre.