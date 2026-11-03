Destinan 17.8 mdp a parques y plazas de Monterrey

Monterrey aplicará 17.8 millones de pesos en el Parque Cabello y cinco proyectos votados por vecinos en la colonia Industrial y Céntrika.

Con una inversión superior a los $17.8 millones de pesos, el municipio de Monterrey arrancó la rehabilitación del Parque Cabello, en la colonia Mitras Centro, y anunció cinco proyectos adicionales de infraestructura urbana que se realizarán mediante el Presupuesto Participativo en el Distrito Centro.

El alcalde Adrián de la Garza supervisó el inicio de los trabajos en el espacio público, acompañado por Nazario Pineda, secretario de Obras Públicas, y Rafael Ramos, secretario de Participación Ciudadana, quienes dieron a conocer las acciones contempladas para renovar parques y espacios de convivencia.

En conjunto, las seis obras representan una inversión de $17 millones 843 mil 184 pesos, con la que se busca mejorar la infraestructura urbana y atender las necesidades de distintos sectores de la ciudad.

Durante el recorrido, De la Garza destacó la importancia de mantener el contacto con los habitantes para conocer sus propuestas y definir las acciones prioritarias en sus comunidades:

"Vamos a seguir apoyando aquí no nada más la plaza, sino todo el entorno. Sígannos, por favor, indicando el camino, el rumbo que tenemos que seguir, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita la comunidad para seguir fortaleciendo Monterrey y, sobre todo, para seguir resolviendo e ir por más", indicó el edil regio.

Los cinco proyectos adicionales se desarrollarán en las colonias Chepevera, Industrial, Céntrika, Fontanares Churubusco Sur y Centro, con lo que se atenderán los sectores que conforman el Distrito Centro.

Entre las obras previstas se encuentra la construcción de una techumbre en el parque público de Chepevera, la rehabilitación del parque de la colonia Industrial y la edificación de una vitapista en el espacio público de Céntrika.

También se contempla construir una cancha polivalente en Fontanares Churubusco Sur y restaurar un espacio público en la colonia Centro.

El Presupuesto Participativo es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos deciden el destino de una parte de los recursos públicos para impulsar proyectos en sus comunidades, convirtiendo las propuestas vecinales en obras para mejorar su entorno.

Al recorrido también asistieron Marcelo Segovia, secretario de Administración; la diputada federal Annia Gómez y la legisladora local Perla Villarreal, además de habitantes de Mitras Centro.