Destina San Nicolás 15 veces más a promoción que a ecología

La administración de Daniel Carrillo destinó más de $55 millones a publicidad y eventos, frente a $3.5 millones para protección ambiental

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A juzgar por las cifras que el propio municipio publica en sus reportes financieros, pareciera que en San Nicolás es más importante la imagen del alcalde, Daniel Carrillo, que la protección del medio ambiente.

Y es que, de acuerdo con la Cuenta Pública del municipio, el año pasado se destinaron 15 veces más recursos a comunicación, publicidad y eventos, rubros relacionados con la promoción gubernamental, que a acciones de protección y cuidado ambiental, pese a que San Nicolás enfrenta un grave problema de contaminación.

Activistas cuestionaron que el alcalde Carrillo Martínez afirme en su discurso que la protección ambiental es una prioridad de su administración, cuando ese compromiso no se refleja en los recursos asignados al rubro.

¿Cuánto gastó San Nicolás en publicidad y ecología?

Los $3 millones 577,653 pesos que el municipio destinó en 2025 a ecología contrastan con los $55 millones 794,013 pesos ejercidos en publicidad y ceremonias.

De acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año pasado, la administración panista destinó $13 millones 783,204 pesos a servicios de comunicación social y publicidad.

En tanto, en el apartado de Servicios Oficiales, que el Consejo Nacional de Armonización Contable define como gastos relacionados con ceremonias, actos cívicos y eventos protocolarios, se ejercieron $42 millones 10,809 pesos.

San Nicolás destina 0.1% de su presupuesto a protección ambiental

Info 7 publicó este lunes que la administración nicolaíta es prácticamente la que menos invierte en protección ambiental dentro del área metropolitana de Monterrey.

Según la información difundida, el municipio destinó apenas el 0.1% de su presupuesto de 2025 a esta materia, mientras que el promedio metropolitano ronda el 2 por ciento.

Los datos no sólo aparecen en la Cuenta Pública, sino que además fueron avalados y firmados por el Ayuntamiento, incluido el propio Carrillo, durante la sesión de Cabildo celebrada el pasado 26 de marzo.

Activistas cuestionan prioridad ambiental del municipio

La activista Ivonne Bustos afirmó que los gobiernos deben atender los temas prioritarios, entre ellos las medidas de protección ambiental.

“Curiosamente, es uno de los temas de los que más presumen las autoridades municipales. Sin embargo, el cariño se demuestra en el presupuesto. Los asuntos que realmente interesan se reflejan en partidas importantes, por ejemplo, para la limpieza de ríos, cuencas y cañadas, así como para remediar áreas naturales que han sido impactadas por obra pública, desarrollos privados o simplemente por la acumulación de basura y desechos”, señaló.

Este lunes, Info 7 dio a conocer que San Nicolás concentra algunas de las industrias señaladas por sus impactos ambientales en el área metropolitana de Monterrey. Pese a ello, el municipio destinó apenas el 0.1% de su presupuesto de 2025 al cuidado ambiental y la arborización.

De acuerdo con un reporte de la plataforma Política Colectiva, San Nicolás asignó en 2025 alrededor de $3 millones 577,000 pesos a temas ambientales, monto equivalente a apenas el 0.1% de los casi $3,600 millones de pesos que conformaron su presupuesto de ese año.

Cuestionan cómo se refleja el gasto ambiental

El regidor de Movimiento Ciudadano en San Nicolás, Javier Valdez, señaló que los $3.5 millones que el municipio reporta haber destinado a la protección ambiental tampoco se reflejan en las condiciones de los espacios públicos.

“Mencionan que han plantado una cantidad importante de árboles, pero sinceramente eso no se ve reflejado en los parques de la ciudad. Incluso contabilizan esas acciones como reforestaciones o como parte de las obras de remodelación de plazas públicas.

“En las plazas se pueden observar juegos completamente al aire libre, sin áreas de sombra que protejan a los usuarios.

“Entonces, esa parte del presupuesto de ecología no se ve reflejada en acciones que realmente regresen a la ciudad un mejor medio ambiente, sinceramente”, señaló.

Edil asegura que inversión ambiental está en otros rubros

Pese a que el desglose de su propia Cuenta Pública detalla que San Nicolás destinó apenas el 0.1% de su presupuesto a la protección ambiental, el alcalde Daniel Carrillo aseguró que la inversión real en la materia es mucho mayor, aunque no se reporta bajo ese rubro.

El edil afirmó que una parte importante de los recursos destinados al cuidado del medio ambiente se encuentra contabilizada dentro del apartado de obra pública.

Como ejemplo, el panista mencionó trabajos de mantenimiento en los sistemas de drenaje sanitario y pluvial, así como la ampliación hidráulica del arroyo Topo Chico.

Info 7 publicó este lunes que, de los más de $3,000 millones de pesos ejercidos por el municipio en 2025, la administración nicolaíta etiquetó poco más de $3 millones para su política ambiental.

Carrillo atribuye parte de la inversión a obras públicas

Cuestionado sobre ese monto, Carrillo sostuvo que dicha partida contempla principalmente los salarios del personal encargado de las tareas de protección ecológica.

En ese sentido, agregó que acciones específicas, como el combate a las emisiones contaminantes de empresas ubicadas en el municipio, se encuentran registradas en otros conceptos presupuestales relacionados con inversión e infraestructura.

“La inversión en paneles solares, por ejemplo, se registra en el Capítulo 5000 de la Cuenta Pública, correspondiente a inversiones, y esa partida la administra Obras Públicas.

“No la van a ver en el área de Protección Ambiental porque ahí está la burocracia; las personas, hombres y mujeres, que trabajan en materia de política ambiental”, argumentó.

Al sumar la recolección de basura domiciliaria, el mantenimiento y construcción de parques y áreas verdes, así como obras de drenaje, Carrillo aseguró que su administración invierte en realidad alrededor de $456 millones de pesos en el cuidado del medio ambiente.