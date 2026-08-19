VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Destina Samuel $2,000 millones para mejorar escuelas

Por: Esmeralda Valdez

17 Agosto 2026, 19:32

Compartir
WhatsApp

Además, supervisó obras en Topo Chico y se comprometió a regresar en 15 días para verificar que los trabajos estén concluidos antes del regreso a clases

Destina Samuel $2,000 millones para mejorar escuelas
Publicidad

Con una inversión de 2 mil millones de pesos, el Gobierno de Nuevo León busca mejorar la infraestructura educativa del estado, tanto con la rehabilitación de planteles existentes como con la construcción de nuevas escuelas.

DESTINA GOBERNADOR 2 MIL MDP A ESCUELAS Y PROMETE REGRESAR EN 15 DÍAS PARA ENTREGAR OBRAS 05.JPG

Durante una supervisión en el Jardín de Niños “Jesús García Corona” y la Escuela Primaria “Enrique Corona Morfín”, en la colonia Topo Chico, el gobernador Samuel García revisó los trabajos de mantenimiento que se realizan previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

“Hemos invertido 1,000 millones de pesos para rehabilitar todas las escuelas que existen. En este caso se está haciendo una reparación mayor con la impermeabilización”, señaló.

DESTINA GOBERNADOR 2 MIL MDP A ESCUELAS Y PROMETE REGRESAR EN 15 DÍAS PARA ENTREGAR OBRAS 01.JPG

También se comprometió a regresar en 15 días a la colonia Topo Chico para verificar que los trabajos hayan concluido y entregar las obras a la comunidad educativa.

“Entonces, les prometemos que en 15 días va a estar todo listo para que regresen nuestros niños a estudiar”, aseguró.

DESTINA GOBERNADOR 2 MIL MDP A ESCUELAS Y PROMETE REGRESAR EN 15 DÍAS PARA ENTREGAR OBRAS 07.JPG

Como parte de las mejoras adicionales, anunció la construcción de una cancha de fútbol, un techo para uno de los patios y dos salones de computación, de acuerdo con las necesidades planteadas durante el recorrido.

DESTINA GOBERNADOR 2 MIL MDP A ESCUELAS Y PROMETE REGRESAR EN 15 DÍAS PARA ENTREGAR OBRAS 06.JPG

El secretario de Educación estatal, Juan Paura, destacó que las acciones se realizan de manera coordinada para dejar los planteles en condiciones adecuadas antes del regreso a clases.

Comentarios