Destina Nuevo León 14 MDP para renovar monitoreo del aire

El Estado invirtió más de 14 millones de pesos en la modernización del SIMA y la creación de un C5 de supervisión ambiental.

Con el fin de hacer frente al reto de la calidad del aire en la entidad, la Secretaría de Medio Ambiente estatal presentó un balance de las medidas de fiscalización y monitoreo aplicadas en conjunto con la industria y la población, en el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul.

El titular Raúl Lozano Caballero destacó que la estrategia ha tenido como eje la renovación tecnológica del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), rubro al que se destinaron más de 14 millones de pesos, aunado a la entrada en operaciones de un centro C5 enfocado de manera exclusiva en atender emergencias ecológicas y supervisar emisiones.

“Sabemos que aún hay retos importantes, pero estos resultados nos confirman que vamos en la dirección correcta. Vamos a seguir trabajando para mantener esta tendencia y consolidar un Nuevo León con un aire cada vez más limpio y saludable para todas y todos”, expresó Lozano Caballero.

Las cifras presentadas reflejan que, al cierre de los primeros seis meses de 2026, la presencia de partículas PM10 bajó un 21% en comparación con la primera mitad de 2025.

Por su parte, la concentración de partículas PM2.5 mostró una caída del 23% en el mismo lapso. La autoridad ambiental aseguró que mantendrán los operativos de inspección para frenar a los agentes contaminantes y sostener este margen de mejora.