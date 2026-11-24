Los trabajos incluyen cancha de futbol y juegos en Bosques de las Cumbres, Parque Gansos en San Jerónimo y salón en Cumbres San Agustín.

El municipio de Monterrey arrancó la construcción y rehabilitación de tres espacios públicos en el sector poniente de la ciudad, con una inversión conjunta de $13.9 millones de pesos, mediante proyectos del Programa de Presupuesto Participativo.

El alcalde Adrián de la Garza encabezó el inicio de los trabajos en Bosques de las Cumbres, donde se construirá una cancha de futbol soccer, además de áreas de juegos infantiles y ejercitadores.

Las obras también incluyen la rehabilitación del Parque Gansos, en Colinas de San Jerónimo, y la construcción de un salón polivalente en Cumbres San Agustín.

Participación vecinal y obras en Bosques de las Cumbres

Durante el arranque, el edil reconoció la organización de los vecinos para impulsar y conseguir los proyectos mediante el Presupuesto Participativo, al señalar que su involucramiento permite a la administración municipal atender las necesidades específicas de cada colonia.

“Lo más importante es que los vecinos se involucren y nos digan precisamente cuáles son las necesidades de la colonia. Felicitarles también porque sabemos que esto se ganó y si se está haciendo es gracias a que participaron en el Presupuesto Participativo; quiere decir que involucraron a los vecinos, que la mesa directiva se metió, que le metieron tiempo, que le metieron esfuerzo en las tardes quizá, o en las mañanas, tocándole a los vecinos para que vinieran a tomar su decisión, a votar”, indicó el alcalde regio.

En Bosques de las Cumbres, sobre la calle Barcelona, a la altura de Toledo, se invertirán $4 millones 829 mil 970 pesos en la construcción de una cancha de futbol de 370 metros cuadrados con pasto sintético, porterías, iluminación y red protectora.

El proyecto también contempla un área de juegos infantiles de 200 metros cuadrados, con la reinstalación de tres juegos, así como un espacio de 30 metros cuadrados con cinco aparatos para ejercitarse.

Rehabilitación del Parque Gansos y salón en Cumbres San Agustín

De manera paralela, en Colinas de San Jerónimo, tercer sector, comenzaron los trabajos de rehabilitación del Parque Gansos, con una inversión de $4 millones 519 mil 976 pesos.

La intervención incluye la renovación del área infantil con piso amortiguante, la instalación de cinco juegos nuevos y la reinstalación de otros dos, además de bancas metálicas.

También se habilitará una cancha polivalente con dos tableros acrílicos y nuevas luminarias.

En tanto, en Cumbres San Agustín se destinarán $3 millones 748 mil 521 pesos a la construcción de un salón polivalente de 70 metros cuadrados, que contará con vestíbulo, sanitarios para hombres y mujeres, aire acondicionado, iluminación y dispositivos de emergencia.

El inmueble también tendrá andadores y rampas de acceso para facilitar su utilización por parte de los habitantes.

Esquema de financiamiento y asistentes al arranque

De acuerdo con la distribución de los recursos, los proyectos de Bosques de las Cumbres y Colinas de San Jerónimo combinarán fondos del Presupuesto Participativo con aportaciones municipales, mientras que la obra de Cumbres San Agustín será financiada totalmente con el programa ciudadano.

En el arranque de los trabajos estuvieron presentes la encargada de la Secretaría de Participación Ciudadana, Liliana Muraira; la directora de Participación Ciudadana, Nancy Villarreal; el secretario de Administración, Marcelo Segovia, y la diputada local Lorena de la Garza, además de funcionarios municipales y vecinos.