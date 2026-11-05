Destina Monterrey $20 millones de pesos a obra del Distrito Norte
Por:Samantha Treviño
04 Noviembre 2026, 16:06
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El alcalde Adrián de la Garza inició la construcción de una cancha de futbol en el Parque del Niño, ubicado en la colonia Bernardo Reyes
La recuperación de espacios públicos y la creación de nuevas áreas para la convivencia familiar forman parte de los proyectos que el Gobierno de Monterrey pondrá en marcha en el Distrito Norte, donde se contempla una inversión cercana a los 20 millones de pesos para desarrollar ocho obras mediante el Presupuesto Participativo.
Como parte de este programa, el alcalde Adrián de la Garza inició la construcción de una cancha de futbol en el Parque del Niño, ubicado en la colonia Bernardo Reyes, proyecto que contará con recursos por 2 millones 439 mil 486 pesos.
Durante el arranque de los trabajos, el edil señaló que estas intervenciones surgen de las propuestas y decisiones de los propios habitantes, quienes tienen la posibilidad de elegir las obras que consideran necesarias para mejorar sus colonias.