Destina Conagua 200 mdp a obras de agua potable de tres entidades

Ante el escenario de sequía recurrente y expansión urbana en el norte del país, la Comisión Nacional del Agua anunció la disponibilidad de una bolsa superior a los 200 millones de pesos para impulsar obras de agua potable, drenaje y saneamiento.

La estrategia será operada por el Organismo de Cuenca Río Bravo en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que esta semana inició la difusión de los lineamientos 2026 de los programas federales de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), así como de Devolución de Derechos (Prodder).

El objetivo es que los municipios interesados presenten proyectos técnicamente viables antes del 17 de marzo de 2026, fecha establecida como límite para acceder a los recursos.

Los fondos permitirán financiar acciones como la perforación y equipamiento de pozos de abastecimiento, la ampliación y modernización de redes de distribución, la rehabilitación de sistemas de alcantarillado y la construcción o mejora de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales.

Se estima que estas intervenciones podrían beneficiar a más de 100 mil habitantes en la región.

Integración de expendientes técnicos como clave de asignación de recursos

Las autoridades explicaron que la intención es ampliar la cobertura de servicios básicos, abatir rezagos históricos y fortalecer la capacidad de las ciudades para enfrentar periodos de escasez.

En ese sentido, se destacó que la correcta integración de expedientes técnicos será clave para asegurar la asignación de recursos.

El director general del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, subrayó que invertir en infraestructura hídrica tiene un impacto directo en la salud pública y el desarrollo social, al tiempo que contribuye a garantizar el acceso equitativo al agua.

📄#Comunicado Conagua impulsa presupuesto de más de 200 mdp para agua potable; alcaldes deben presentar proyectos antes del 17 de marzo.



En un contexto de estrés hídrico y crecimiento urbano acelerado en el norte del país, el Gobierno de México, a través de la #Conagua impulsa… pic.twitter.com/XHpF9BMFYL — Dr. Luis Carlos Alatorre (@LCAlatorre) February 25, 2026

Para orientar a los ayuntamientos, personal especializado brindará asesoría técnica durante los próximos días, los lineamientos pueden consultarse en el portal oficial de la Conagua y también se ofrece atención telefónica y presencial en sus oficinas en Monterrey.

Con este esquema, se busca reforzar la planeación hídrica en el norte del país y consolidar proyectos que respondan a las necesidades actuales de la población.