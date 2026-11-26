La obra consiste en la construcción de 350 metros cuadrados de andadores de concreto, además de la techumbre metálica de 10 por 8 metros

Con una inversión de casi $3 millones 200 mil pesos, el municipio de Monterrey rehabilitará el Parque La Salle, ubicado en la colonia Chepevera.

Los trabajos se harán mediante un proyecto elegido por cerca de 600 vecinos a través del Presupuesto Participativo, para fortalecer este espacio público y brindar mejores áreas de convivencia a las familias.

El alcalde Adrián de la Garza supervisó los trabajos, acompañado de la encargada de la Secretaría de Participación Ciudadana, Liliana Muraira, y del secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda.

Esta obra contempla la construcción de una techumbre metálica y la adecuación de andadores peatonales, para dar a los usuarios un espacio más funcional, seguro y cómodo para la recreación y convivencia.

Durante la supervisión, el presidente municipal destacó la importancia de la participación ciudadana en la definición de los proyectos que se realizan en las colonias, al señalar que cada sector y espacio tiene necesidades diferentes.

"Para poderlo saber nosotros, para saber el rumbo que quieren en su colonia, en sus espacios, necesitamos de la participación de los vecinos, así que por eso me da gusto, me gusta mucho venir e iniciar estas obras de Presupuesto Participativo, porque al final de cuentas es una obra que ustedes mismos diseñaron, que ustedes mismos propusieron”, expresó el edil.

La obra consiste en la construcción de 350 metros cuadrados de andadores de concreto, además de la techumbre metálica de 10 por 8 metros, que cubrirá una superficie de 80 metros cuadrados y permitirá tener un área protegida para el desarrollo de actividades al aire libre.

También se instalarán 100 metros cuadrados de piso de terrazo, 12 luminarias de techo y dos apagadores dobles.

Pineda explicó que esta intervención es parte de los proyectos que se desarrollan en el Distrito Centro, donde además se ejecutan otras cinco obras en sectores como Mitras Centro, la colonia Industrial y otras zonas.

Los trabajos concluirán en un periodo no mayor a cuatro meses.

Muraira destacó la respuesta de la comunidad en este proyecto, reflejando el interés de las familias por involucrarse en las decisiones y en tener mejores espacios públicos.