Destacan turistas Paseo Santa Lucía como joya de Monterrey

En medio de las altas temperaturas que se registran en la ciudad, recorrer el Paseo Santa Lucía se convierte en una opción refrescante y atractiva.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Info7 Contigo estuvo este miércoles en el Paseo Santa Lucía, en Monterrey, donde turistas nacionales e internacionales disfrutaron de un recorrido por este canal artificial, considerado único en su tipo en América Latina.

Durante la transmisión, el equipo se encontró con visitantes provenientes de San Diego, aunque originarios de Irak, quienes celebraban un momento especial: su selección consiguió su pase al Mundial en el repechaje, en un partido que dejó atrás las aspiraciones de Bolivia.

"Monterrey es una ciudad muy buena, gracias a México por el apoyo en el juego. Sí, había muchos mexicanos apoyando al equipo nacional de Irak. Monterrey es una ciudad muy buena y muchas gracias".

¿Qué hace especial al Paseo Santa Lucía en Monterrey?

Este emblemático paseo cuenta con una extensión de 2.5 kilómetros y conecta al Parque Fundidora con la Macroplaza, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

El recorrido, rodeado de áreas culturales, puentes y espacios recreativos, ofrece a los visitantes una experiencia distinta para conocer Monterrey desde el agua.

Turistas destacan el recorrido y el ambiente

Ángeles y su familia, quienes viajaron desde Michoacán, vivieron por primera vez la experiencia y destacaron el contraste entre el clima y la frescura del paseo.

"Aquí está caluroso, pero está rico. Vamos a gusto en esta embarcación del Paseo Santa Lucia. Es la primera vez que venimos".

Un trabajo que se disfruta todos los días

Al frente de una de las embarcaciones se encuentra Mauricio Guerra, capitán con nueve años de experiencia, quien asegura que su labor, lejos de ser pesada, le permite disfrutar cada recorrido.

"Es fácil y te desestresas. Aquí, la verdad, está muy padre el trabajo, está muy sencillo y no me estresa nada".

Un respiro ante el calor en Monterrey

En medio de las altas temperaturas que se registran en la ciudad, recorrer el Paseo Santa Lucía se convierte en una opción refrescante y atractiva para quienes buscan relajarse y convivir.

Entre vistas, historias y encuentros inesperados, este espacio se mantiene como uno de los puntos favoritos para locales y visitantes.

El Paseo Santa Lucía continúa recibiendo a quienes desean descubrir Monterrey desde una perspectiva diferente.