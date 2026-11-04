Destacan seguridad y accesibilidad en nuevas líneas del Metro

Dentro de los principales puntos de accesibilidad, están las estaciones, que cuentan con elevadores, escaleras eléctricas y accesos que facilitarán el uso

Para garantizar la seguridad del usuario, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, informó que se ha priorizado cada detalle en la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro.

Al señalar que hay un gran avance, el funcionario estatal indicó que el proyecto es una obra con inclusión que beneficiará la movilidad de las personas.

Dentro de los principales puntos de accesibilidad, están las estaciones, que cuentan con elevadores, escaleras eléctricas y accesos que facilitarán el uso.

“Las nuevas líneas del Metro están a nada de ser una realidad y van a cambiar por completo la movilidad de Nuevo León”, destacó Flores Serna.

El secretario general de Gobierno indicó que esta accesibilidad es una razón más para que los ciudadanos se sientan orgullosos.

“Seguiremos supervisando de cerca cada etapa de su construcción para garantizar que sean seguras y estén a la altura de lo que nuestro estado necesita”, resaltó.

Agregó que la obra civil está cerca de concluir, y se llevan a cabo las pruebas de seguridad que permitirán que pronto el metro se ponga en marcha.