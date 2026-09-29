Destacan resultados positivos en materia de seguridad estatal

Las autoridades resaltaron que el decremento en delitos patrimoniales y de alto impacto es consecuencia del desempeño policial.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores, afirmó que los resultados que ubican a Nuevo León en su mejor momento de las últimas tres décadas en materia de seguridad son consecuencia directa del desempeño de la Nueva Fuerza Civil.

Subrayó que el decremento en los delitos patrimoniales y de alto impacto es el reflejo de una estrategia coordinada, pero, principalmente, del compromiso de los elementos policiacos en las calles de la entidad.

“Tenemos a los mejores policías, mujeres y hombres que todos los días ponen su esfuerzo, su preparación y su vocación al servicio de nuestro estado. Fuerza Civil Nuevo León es la policía más capacitada, pero también es la mejor equipada y la mejor pagada de todo México”, manifestó el Secretario.

También reveló que la corporación ya superó su objetivo inicial de reclutamiento de 7 mil 500 elementos activos y anticipó que la proyección es alcanzar los 8 mil policías para el próximo año.

Contrastó los indicadores actuales con el crecimiento demográfico y urbano de Nuevo León. Explicó que, a pesar de que en los últimos 30 años la población se duplicó, las viviendas pasaron de 900 mil a más de 2 millones y los comercios crecieron de 52 mil a 182 mil, la incidencia de delitos patrimoniales cayó entre un 80 y un 90 por ciento.

De igual forma, puntualizó que los delitos de alto impacto, tales como los homicidios y las extorsiones, registraron una baja del 80 por ciento, fortaleciendo la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

El titular de la política interna del Estado concluyó que este panorama es el resultado de años de inversión financiera y planeación táctica conjunta entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las policías municipales y la Fuerza Civil.