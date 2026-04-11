Destacan resultados de estrategia 'Presencia Total' en Nuevo León

Autoridades detallaron que durante 2026 la estrategia se ha enfocado en fortalecer la seguridad en la entidad mediante distintos ejes de acción

El secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas, informó los avances semanales de la estrategia “Presencia Total”, la cual durante 2026 se ha enfocado en fortalecer la seguridad en la entidad mediante distintos ejes de acción.

Durante la reunión de seguridad, el funcionario detalló que las acciones se concentran en la formación profesional de policías, la coordinación operativa, el fortalecimiento de divisiones tácticas y la generación de confianza ciudadana.

En cuanto a la Operación Muralla, implementada principalmente en la zona rural del estado, destacó que no fue necesario activar el protocolo de contención durante la última semana, al no detectarse incursiones de grupos criminales.

“Durante la semana no fue necesario activar el protocolo de contención Muralla, al no detectarse ningún intento de alguna incursión por parte de grupos criminales”, señaló.

No obstante, elementos de distintas divisiones como blindados, aéreo, control territorial y caminos mantuvieron labores de vigilancia, inteligencia y acompañamiento durante el periodo de Semana Santa.

Como resultado de estas acciones en zonas rurales, se reportó la detención de nueve personas y el aseguramiento de un vehículo, sin decomiso de armas de fuego.

Resultados en zona metropolitana

En el área metropolitana, a través del grupo de coordinación en el que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, se lograron 21 detenciones vinculadas a diversos delitos.

Además, se aseguraron siete vehículos y 12 armas de fuego.

Las detenciones se distribuyeron de la siguiente manera:

6 en Monterrey

4 en Santa Catarina

4 en Cadereyta Jiménez

3 en García

2 en Juárez

1 en Escobedo

1 en Guadalupe

Capturas relevantes y combate a la impunidad

El secretario destacó como parte de la estrategia de “cero impunidad” la detención de dos personas relacionadas con un homicidio reciente, realizada el pasado 8 de abril.

La captura ocurrió en el municipio de Escobedo, en la colonia Privada Camino Real, tras trabajos de inteligencia y con apoyo de fuerzas federales.

“Se ha estado trabajando en localizar a los generadores de violencia para que sean inmediatamente puestos a disposición de las autoridades judiciales… reiteramos que en Nuevo León ningún hecho violento quedará impune”, enfatizó.