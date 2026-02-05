Destacan Presa León por innovación en infraestructura hídrica

El agua recolectada se conducirá desde el Acueducto Linares–Monterrey hacia la Planta Potabilizadora San Roque, donde se tratará para el consumo humano

La Presa León fue reconocida con el ACI Members Choice Award 2025 al ser distinguida coo uno de los proyectos más relevantes de la industria del concreto a nivel mundial.

El reconocimiento concendido por ACI Members Choice Award 2025, quienes analizaron y evaluaron diversos criterios para posicionar a Nuevo León como referente en infraestructura hidráulica y construcción en concreto.

Presa León construida con concreto con rodillo

Esta presa fue construida con concreto compactado con rodillo, con una cortina de 1,950 metros de longitud y 45 metros de altura, lo que la convierte en la más larga del continente y que beneficiará a más de 5.5 millones de habitantes del Área Metropolitana.

El agua recolectada se conducirá desde el Acueducto Linares–Monterrey hacia la Planta Potabilizadora San Roque, donde se tratará para el consumo humano.

Al incrementar el suministro de agua en la Entidad, se espera que Monterrey suministre alrededor de 1,600 litros por segundo, con capacidad de aumentar hasta 4,000 litros en el mismo tiempo, pero en situaciones críticas.