Destacan obras urbanas de FIDEURB rumbo al Mundial 2026

Las acciones también incluyen mantenimiento de parques y creación de corredores verdes en distintos sectores metropolitanos

Las intervenciones realizadas por el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) han tomado un papel importante dentro de la estrategia de transformación urbana de Nuevo León, con acciones enfocadas en mejorar espacios públicos, movilidad y entorno urbano.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, señaló que los trabajos de mantenimiento e infraestructura impulsados en distintas zonas metropolitanas buscan elevar la calidad de vida de la población y fortalecer la imagen del estado rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Buscan espacios públicos más funcionales y ordenados

“Estamos transformando la ciudad para que sea más funcional para todas las familias de Nuevo León. Contar con espacios públicos más limpios y ordenados cambia totalmente el día a día de las personas y eleva su calidad de vida”, expresó Flores Serna.

El funcionario destacó que las obras complementan los proyectos de infraestructura de gran escala desarrollados en la entidad y tienen como objetivo generar áreas que favorezcan la convivencia y la movilidad urbana.

“El objetivo es tener áreas comunes que fomenten la movilidad y la convivencia, son muchas obras complementarias a los grandes proyectos de infraestructura que hemos impulsado”, agregó.

FIDEURB trabaja en rehabilitación vial y espacios verdes

De acuerdo con el secretario General de Gobierno, FIDEURB mantiene coordinación con municipios y la iniciativa privada para desarrollar labores de bacheo estratégico, rehabilitación vial, pintura, señalización y recuperación de espacios públicos.

Además, el organismo participa en la limpieza y adecuación de áreas donde avanzan las obras de las líneas 4 y 6 del Metro, así como en la rehabilitación de banquetas, cordones y zonas verdes debajo de la Línea 1.

Las acciones también incluyen mantenimiento de parques y creación de corredores verdes en distintos sectores metropolitanos.

Flores Serna afirmó que estas intervenciones buscan proyectar una imagen urbana más ordenada y funcional para los visitantes nacionales e internacionales que llegarán al estado durante la Copa Mundial de la FIFA.