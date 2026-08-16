Destacan liderazgo de Nuevo León en seguridad a nivel nacional

Otro de los rubros en los que Nuevo León ocupa el primer lugar es en operaciones aéreas, con 2 mil 768 realizadas, una cifra superior que registró Chihuahua

De acuerdo con resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Nuevo León ocupa siete primeros lugares en distintos indicadores relacionados con seguridad, resultados que fueron dados a conocer por el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien aseguró que son producto de cinco años de trabajo.

“Es un trabajo de 5 años. Sintámonos orgullosos. Cuando llegamos a esta mesa Nuevo León era el cuarto estado más violento”, dijo García.

Según los datos dados a conocer por el Gobierno del Estado, entre los primeros lugares que ocupa Nuevo León se encuentra el ascenso de policías estatales, con una corporación de Fuerza Civil que actualmente suma 7,100 elementos.

También destaca la certificación de cadetes, así como los resultados frente al crimen organizado, con 253 enfrentamientos registrados durante 2025, en los que fueron abatidas 79 personas.

Otro de los rubros en los que Nuevo León ocupa el primer lugar es en operaciones aéreas, con 2,768 realizadas, una cifra superior a las 625 que registró Chihuahua, que ocupa el segundo puesto.

Asimismo, el estado encabeza el número de aseguramientos de armas largas, sin embargo de los siete primeros lugares mencionados, únicamente cinco fueron dados a conocer por el gobernador durante su intervención en la reunión de seguridad de este viernes, por lo que no se detallaron públicamente los otros dos indicadores.

Además de los resultados atribuidos al INEGI, García Sepúlveda presentó otros indicadores de seguridad correspondientes a 2026.

Entre ellos destacó una mejora de siete puntos en el desempeño de la policía y un incremento de cinco puntos en la confianza hacia los elementos policiales.

El gobernador también señaló una reducción de 10 puntos en la percepción de inseguridad y disminuciones en distintos delitos: la tasa de homicidios bajó 80 por ciento; los feminicidios, 87 por ciento; el secuestro, 65 por ciento; la extorsión, 12 por ciento; el robo a casa habitación, 83 por ciento; el robo de vehículos, 92 por ciento, y el robo a transeúntes, 33 por ciento.

Asimismo, indicó que el porcentaje de hogares que sufrieron algún delito durante 2026 disminuyó nueve por ciento.