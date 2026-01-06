Destacan labor permanente de Protección Civil en Nuevo León

Miguel Ángel Flores reconoció a rescatistas de Protección Civil y llamó a reforzar la prevención en zonas naturales y de montaña

Con el objetivo de proteger la vida, la integridad física y el bienestar de las familias de Nuevo León, la Secretaría General de Gobierno, a través de Protección Civil del estado, mantiene de forma permanente labores de prevención, atención y respuesta ante accidentes y emergencias en toda la entidad.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó el compromiso diario del personal operativo.

“Todos los días, sin descanso, Protección Civil de Nuevo León está donde se le necesita, atendiendo emergencias y salvando vidas. Las y los rescatistas son verdaderos héroes”, expresó.

Refuerzan vigilancia en cerros y zonas naturales

Ante el incremento de actividades recreativas y deportivas en cerros y áreas naturales, el funcionario informó que se ha intensificado la presencia de Protección Civil, así como las labores de prevención y atención en estos puntos de riesgo.

“Nuestras montañas son un orgullo para Nuevo León, pero también implican riesgos reales. Cada rescate nos recuerda la importancia de la prevención y de actuar con responsabilidad”, subrayó.

Rescate aéreo en García

Las declaraciones se dieron luego de que Protección Civil realizara este fin de semana el rescate aéreo de un senderista lesionado en la zona conocida como Mesa de Pinos, en el municipio de García.

Finalmente, Flores Serna exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al acudir a la montaña, como usar ropa y calzado adecuados, no ir solos y marcar de inmediato al 911 ante cualquier emergencia.