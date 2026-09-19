Destacan la detección temprana en Día Mundial del Alzheimer

El geriatra Amador Macías señaló que diagnosticar la condición en fases iniciales permite aplicar tratamientos oportunos.

Este lunes 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa que, por la pérdida de neuronas, afecta la capacidad de aprender y recordar.

El paciente va perdiendo la memoria, la capacidad de reconocer su mundo, su historia personal y hasta su propia identidad, y tiene trastornos en su conducta.

El Alzheimer no tiene cura.

La pregunta es qué podemos hacer contra él.

La novedad es que hay nuevos tratamientos enfocados a etapas tempranas.

El fundador de la Asociación "ALZ Monterrey", el geriatra Amador Macías, destaca que lo primero es llevar un estilo de vida saludable, sin diabetes, hipertensión, colesterol, obesidad y depresión.

"Lo importante es que la gente acuda tempranamente porque hay cosas que pueden ser corregidas, si traes un trastorno de la tiroides, de sodio, del calcio o descompensación de tu diabetes, eso puede llevarnos a trastornos de la memoria y puede ser reversible. Entonces, acudir tempranamente será importante, si alguien va teniendo cambios en su desempeño conductual, no solo de la memoria, se comporta diferente, conviene que sea evaluado", explica.

¿Cuáles podrían ser algunas señales?

"Vemos que se nos olvidan palabras, el paciente se puede desorientar, obviamente no está enterado de en qué mes o en qué día de la semana está, muchos ya están jubilados, pero detalles en relación a que se puede extraviar en lugares que pueden ser comunes para él, que esté guardando cosas, por ejemplo, en el refrigerador puede guardar un zapato, que tenga comida guardada en el cuarto y de repente huela mal porque ya tiene tiempo", dice.

Hay más indicios o señales.

"Cambios en la conducta, el paciente está muy aislado, no quiere platicar, parecería que pudiera ser simplemente baja en el estado de ánimo o que empiece con ideas fuera de la realidad, esas son cosas que llaman más la atención y conviene más evaluar", aclara.

Y en caso de que la enfermedad se diagnostique tempranamente, debe iniciarse, de inmediato, el tratamiento adecuado para que el propio paciente se involucre y logre calidad de vida.

"Se habla de la sensibilización de este padecimiento, tanto para gobierno y sociedad, para hacer el diagnóstico temprano; esa es la insistencia actualmente; no esperarnos a que el paciente vaya deteriorándose y ya sea muy evidente para todos, sino que los nuevos tratamientos van enfocados precisamente en etapas más tempranas y ahora nos podemos adelantar y nuestro paciente puede tomar decisiones", sostiene.

El doctor Macías es autor del libro "Mi Amigo el Alzheimer", una guía humana para quien acaba de recibir el diagnóstico, para quien tiene años con un familiar en esa condición y para quien quiere entender qué es lo que viene antes de que llegue.

Recuerde: entender el Alzheimer no lo desaparece, pero sí cambia la forma en que se puede enfrentar.