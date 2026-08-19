Destacan inversión de $300 millones de dólares de Bosch en NL

La nueva planta forma parte de la expansión de Bosch en el estado y permitirá ampliar sus capacidades en manufactura y tecnología

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, destacó la inversión de 300 millones de dólares realizada por Bosch Home Comfort para su nueva planta en Ciénega de Flores, con la que se generarán más de 900 empleos en la entidad.

Durante un recorrido por las instalaciones, el mandatario estatal aseguró que el Gobierno de Nuevo León mantendrá el respaldo a la empresa alemana para impulsar su crecimiento y fortalecer las oportunidades de proveeduría local.

“Estamos muy contentos de que Bosch hizo una inversión de 300 millones de dólares y está dando empleo a más de 900 neoloneses”, señaló Samuel García.

La nueva planta forma parte de la expansión de Bosch en el estado y permitirá ampliar sus capacidades en manufactura y tecnología, particularmente en el sector de soluciones de climatización.

El gobernador también destacó que Bosch cumple 20 años de presencia en Nuevo León y adelantó que durante el Encuentro de Negocios ENCLELAC 2026 se buscará generar oportunidades de proveeduría para empresas locales.

De manera paralela, Bosch inauguró sus nuevas oficinas corporativas en San Pedro Garza García, con lo que refrendó su apuesta por Nuevo León como uno de sus principales puntos de operación en México y Norteamérica.