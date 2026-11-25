De acuerdo con el legislador, la propuesta se encuentra en su etapa final de revisión en el Senado de la República y, una vez aprobada

Con más de 19 mil apoyos entregados a familias de Nuevo León y avances en iniciativas que buscan fortalecer los derechos laborales y la protección ambiental, el diputado federal Miguel Sánchez Rivera presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al periodo septiembre de 2025 a agosto de 2026.

Destaca avances en desconexión digital y protección ambiental

Entre los principales resultados destacó el avance de la iniciativa de desconexión digital, propuesta que busca garantizar que los trabajadores no estén obligados a responder llamadas, mensajes o correos electrónicos relacionados con sus empleos fuera de su horario laboral o durante sus periodos vacacionales.

De acuerdo con el legislador, la propuesta se encuentra en su etapa final de revisión en el Senado de la República y, una vez aprobada, podría beneficiar a 27.4 millones de trabajadores en todo el país.

Asimismo, informó sobre el avance de una iniciativa para endurecer las sanciones contra los delitos ambientales, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados como parte de una reforma más amplia.

Reporta más de 19 mil apoyos y gestión de canchas escolares

En materia de gestión social, Sánchez Rivera resaltó la entrega de más de 19 mil apoyos durante el último año, mediante brigadas y acciones en colonias y comunidades de Nuevo León.

Los beneficios incluyeron servicios de salud visual y auditiva, becas educativas, medicamentos y aparatos de movilidad, con el propósito de acercar estos recursos a las familias que los necesitan.

En el rubro educativo y deportivo, también destacó la gestión para la construcción de 16 canchas en planteles escolares de General Zuazua, proyecto que representa una inversión superior a los 20 millones de pesos y que beneficiará a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Política cercana a la ciudadanía

Durante la presentación de su informe, el diputado federal destacó que su trabajo legislativo ha estado acompañado de recorridos y atención directa a las necesidades de la población.

Sánchez Rivera señaló que los resultados alcanzados durante este segundo año responden al trabajo conjunto con la ciudadanía y reiteró su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias de Nuevo León.