Destacan en Nuevo León reducción en la tasa de extorsión

Autoridades anunciaron la realización de un simposio internacional de seguridad con especialistas de Argentina y Colombia.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que todos los delitos continúan a la baja, en especial uno de ellos, la extorsión, donde en compañía de CANACO resaltaron la tasa de 43.3 por ciento.

“La seguridad es un trabajo constante que se construye todos los días, lo que nos indica el señor gobernador que estamos convencidos en la mesa es no bajar la guardia, seguir trabajando para mejorar nuestros indicadores, seguir teniendo este espacio de revisión de cuentas para que la ciudadanía conozca algunos resultados y la confianza se va a seguir trabajando y se va a seguir mejorando, sin duda a través de buenos resultados”

Además, en compañía del titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, reconocieron el desempeño de la corporación con un 77.4 por ciento.

“De 4000 elementos pasamos a 7500; se opera con +20 destacamentos; tenemos la división área más robusta del país y sin duda tiene que ver con esta hora en inversión en materia de seguridad.”

Esta semana se hará un simposio de seguridad internacional de inteligencia y servicio policial con expertos de Argentina, Colombia y más países.

Donde se retribuirán los buenos resultados a fuertes inversiones de seguridad y coordinación de los tres niveles de gobierno.