Destacan en Nueva York inversión y proyectos de Nuevo León

Durante su gira, el gobernador detalló los avances en infraestructura fronteriza, conectividad y la atracción de empresas globales.

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Durante su participación en Nueva York, el gobernador Samuel García destacó ante representantes del sector financiero y empresarial los proyectos de salud, inversión y crecimiento económico de Nuevo León, además de recibir un reconocimiento de LatinFinance por el proyecto del nuevo Hospital Infantil, cuya conclusión, dijo, está prevista para febrero.

El mandatario señaló que el hospital representa uno de los principales proyectos de su administración y que busca atender la creciente demanda de servicios médicos para niñas y niños, incluso de otras entidades del país.

“Estamos muy contentos de recibir este premio, porque es el corazón de nuestro gobierno, el hospital de los niños, que se terminará en febrero, y sabemos que será el mejor en México y uno de los mejores en América Latina”.

García aseguró que durante los últimos cinco años Nuevo León ha recibido 136 mil millones de dólares en inversión, y destacó proyectos de empresas internacionales como Lego, Volvo, Unilever, Bosch y Bobcat. También resaltó el crecimiento de la frontera Colombia y los planes para ampliar carreteras, cruces ferroviarios y conexiones con Estados Unidos.

“En estos cinco años, recibimos una inversión de 136 billones de dólares”.

El gobernador también señaló que Nuevo León busca atraer nuevas inversiones relacionadas con inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores y energía, además de aprovechar la conectividad internacional que se fortalecerá con nuevos vuelos de cara a la Copa Mundial de 2026.

Finalmente, García invitó a los empresarios e inversionistas a considerar a Nuevo León para sus próximos proyectos y destacó la cercanía con Texas, la infraestructura fronteriza y el crecimiento económico de la entidad.