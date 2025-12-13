Destacan digitalización de trámites sobre desarrollo urbano de

A través del uso de nuevas herramientas tecnológicas del municipio de Escobedo, se permite dar a conocer los servicios y trámites municipales en un mismo lugar

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda reconoció al Gobierno de Escobedo por ser el único municipio en contar con el 100% de sus trámites de Desarrollo Urbano de manera digital.

El presidente municipal recibió al presidente de CANADEVI Nuevo León, Javier Treviño, destaca el sistema digital que maneja Escobedo atraer más inversión y con ello, mayores beneficios a los ciudadanos.

“La 4T Norteña sí funciona, funciona porque da orden, porque genera confianza, porque acelera procesos, porque ofrece seguridad real y porque construye un entorno donde ustedes pueden trabajar con visión y con certidumbre”.

Este modelo está hecho para acompañar al sector que construye patrimonio, que genera empleo y que activa toda la cadena de valor.

A través del uso de nuevas herramientas tecnológicas en el municipio se permite dar a conocer los servicios y trámites municipales en un mismo lugar.

A través del portal www.escobedo.gob.mx se simplifican los trámites dirigidos al desarrollo empresarial, la inversión y la competitividad, donde se puede encontrar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, Ventanilla Única de Construcción y la Ventanilla de Atención a Trámites Ciudadanos, por señalar algunos.