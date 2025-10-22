Destacan coordinación y proyectos de movilidad y seguridad

Coordinación política, avances en movilidad y seguridad destacan en la glosa del Gobierno; reportan inversión histórica y reducción del crimen.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante la primera glosa del cuarto informe de gobierno en el Congreso del Estado, la Secretaría General de Gobierno resaltó la coordinación con el Poder Legislativo, así como los avances en proyectos de movilidad y seguridad.

Miguel Flores, titular de la dependencia, subrayó que el diálogo constante con los diputados ha permitido logros importantes, como la aprobación del presupuesto y el nombramiento del fiscal. Señaló que la experiencia demuestra que la colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo permite avanzar en temas clave, por lo que se espera mantener esta dinámica para concretar los pendientes en los próximos dos años.

En materia de movilidad, Flores informó que se tiene un avance del 70% en las líneas del metro, con 3,500 personas trabajando principalmente por las noches. También destacó la adquisición de 4,000 camiones, de los cuales ya han llegado 3,300 y se espera que el resto arribe antes de que finalice el año.

“Somos el único estado en construir dos líneas del metro al mismo tiempo, por cierto, el monoriel más largo de todo América Latina. También renovamos por completo la flotilla de 4000 nuevas unidades como también el único gobierno de la historia que ya construyó cuatro carreteras y hoy sigue construyendo tres", agregó Miguel Flores.

En cuanto a seguridad, Flores destacó una inversión histórica de 30,000 millones de pesos, lo que ha permitido contar con la mejor policía del país, según sus declaraciones.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, indicó que se continuará trabajando en coordinación con la federación y los municipios a través de la Mesa de Construcción de Paz, estrategia impulsada por el Gobierno Federal. Señaló que esta colaboración entre los tres niveles de gobierno ha sido instruida por el gobernador.

Escamilla también informó que la inversión en seguridad ha permitido reducir los homicidios en un 54% y los feminicidios en un 82%, además de una disminución significativa en los robos en sus distintas modalidades.

Finalmente, se anunció que el próximo miércoles 29 de octubre se presentarán los avances de la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Movilidad, Metrorrey, el Sistema de Caminos y la Red Estatal de Caminos.

Flores concluyó que los funcionarios tienen mucho que informar y que el cuarto informe está lleno de buenas noticias que se compartirán sin perder el enfoque en los trabajos pendientes.