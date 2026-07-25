Destacan coordinación entre corporaciones durante Mundial

Gerardo Escamilla, titular de Seguridad, aseguró que la coordinación permitió obtener uno de los mejores resultados en materia de seguridad durante el torneo

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, destacó el trabajo de inteligencia y coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad, al asegurar que fue clave para que los eventos de la copa del mundo se desarrollaran sin incidentes de relevancia en la entidad.

Durante la Mesa de Construcción de Paz, el funcionario reconoció la labor de las áreas de inteligencia y análisis de las instituciones participantes, al señalar que gran parte de ese trabajo pasa desapercibido cuando los operativos cumplen su objetivo.

“Es el trabajo del que poco se habla cuando todo funciona bien, pero que fue esencial para que todos los eventos se hayan realizado sin ningún incidente de relevancia”, expresó.

Escamilla Vargas aprovechó para felicitar a las áreas de inteligencia de las distintas dependencias, al asegurar que la coordinación permitió que Nuevo León obtuviera uno de los mejores resultados en materia de seguridad durante el torneo.

“Hacemos extensiva la felicitación a todas las áreas de inteligencia, de análisis de las distintas instituciones aquí representadas en esta mesa, porque fue gracias al trabajo conjunto que en Nuevo León fue la segunda sede más segura del Mundial, de acuerdo con el Índice Global de Viajes; por encima de las demás sedes en Canadá, por encima de las demás sedes en México y solo por detrás de la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Fuimos catalogados como la ciudad más segura en esta Copa del Mundo”, afirmó.

El secretario reiteró que estos resultados fueron producto de la coordinación permanente entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y del trabajo preventivo realizado antes y durante el desarrollo del torneo.