Destacan coordinación en NL por baja histórica de delitos

Autoridades federales reconocieron que estos resultados son producto de la coordinación institucional entre los diferentes órdenes de Gobierno

Nuevo León registró durante julio su tasa de homicidios más baja para ese mes en los últimos 20 años, mientras que los robos a casa habitación, negocios y vehículos alcanzaron su menor nivel para un periodo de enero a julio en las últimas dos décadas.

Los resultados fueron destacados este viernes durante la Mesa de Construcción de Paz, realizada en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde autoridades federales señalaron que la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad ha sido un factor determinante para la reducción de los delitos en el Estado.

Julio registra la menor tasa de homicidios desde 2006

En julio se contabilizaron 26 homicidios dolosos, lo que representó una tasa de 0.40 casos por cada 100,000 habitantes, el indicador más bajo para ese mes desde 2006.

Con esta cifra, Nuevo León se ubicó en el lugar 25 a nivel nacional en homicidios por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La tendencia también se reflejó en el acumulado de los primeros siete meses del año, en el que se registró el menor número de homicidios de los últimos 16 años; la reducción fue de 47% frente a 2025 y de 74% respecto a 2024.

Robos alcanzan su menor nivel en dos décadas

En materia de delitos patrimoniales, las autoridades reportaron que de enero a julio se alcanzaron los niveles más bajos de los últimos 20 años en robo a casa habitación, robo a negocio y robo de vehículos.

Durante la reunión, autoridades federales reconocieron que estos resultados son producto de la coordinación institucional entre los diferentes órdenes de Gobierno y las corporaciones de seguridad.

Autoridades mantendrán coordinación en seguridad

La Mesa de Construcción de Paz fue encabezada por mandos de la Cuarta Región Militar y la Séptima Zona Militar, con la participación del gobernador Samuel García, alcaldes y jefes policiacos metropolitanos, así como representantes de dependencias federales y estatales de seguridad.

Entre los participantes estuvieron funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Migración, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y Agencia Estatal de Investigaciones.

Otro de los resultados expuestos fue el desempeño de Fuerza Civil y las policías municipales metropolitanas, que alcanzaron los primeros lugares nacionales en confianza ciudadana y percepción de desempeño, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.