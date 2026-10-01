Destacan competitividad y atracción de inversiones de Nuevo León

Esto ha derivado en un creciente interés de diversas compañías por realizar inversiones, ampliar sus operaciones actuales o abrir nuevos mercados

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que Nuevo León se ha consolidado como un referente nacional en competitividad gracias a sus liderazgos en seguridad, innovación, infraestructura, movilidad y empleo.

El funcionario estatal subrayó que el posicionamiento de la entidad en estos rubros clave genera una alta certeza y confianza entre la población y el sector empresarial.

Esto ha derivado en un creciente interés de diversas compañías por realizar inversiones, ampliar sus operaciones actuales o abrir nuevos mercados en la región.

“En este Gobierno hemos trabajado para tener un Estado que destaque en competitividad y así lograr un crecimiento sostenible y el liderazgo nacional en diferentes áreas", resaltó Flores Serna.

Como sustento de este avance, el Secretario de Gobierno destacó los resultados obtenidos en el Índice de Competitividad Estatal 2026 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Dichas evaluaciones reconocieron formalmente al estado por:

La complejidad de sus sectores de innovación.

Los avances en el desarrollo de talento capacitado.

Sus bajos niveles de informalidad laboral.

El funcionario explicó que la decisión de inyectar capital en una entidad es el resultado de evaluaciones minuciosas y prolongadas por parte de las corporaciones.

En ese sentido, detalló que las empresas analizan exhaustivamente variables como el ecosistema laboral, el nivel educativo, la conectividad y la infraestructura, áreas en las que Nuevo León ha logrado sobresalir de manera consistente.

Apuesta por el crecimiento futuro.

Finalmente, Flores Serna reafirmó el compromiso de la administración estatal para el cierre de su gestión, asegurando que se buscará dejar las bases necesarias que impulsen el desarrollo a largo plazo.

Para lograrlo, el Gobierno del Estado mantendrá una estrecha coordinación con la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil, enfocándose en el cierre de proyectos estratégicos de infraestructura y políticas públicas que preparen a la entidad para los retos del futuro.

Información de Samantha Treviño