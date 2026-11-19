Durante la Glosa, Alma Rosa Marroquín expuso los alcances de Cuidar tu Salud y los retos pendientes en infraestructura, personal, medicamentos y financiamiento

Tras comparecer en la Glosa del Quinto Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, las secretarias de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, y de las Mujeres, Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, destacaron la ampliación de la cobertura médica para más de 1.3 millones de personas y la prestación de más de 500,000 servicios especializados a 78,000 mujeres.

Las titulares de Salud y de las Mujeres expusieron los avances alcanzados durante la actual administración, así como los principales programas implementados para ampliar los servicios y atender las necesidades de la población.

Amplían cobertura médica en Nuevo León

La Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, resaltó la transformación del modelo de atención médica mediante la estrategia Cuidar tu Salud, que actualmente incorpora a más de 1.3 millones de personas, además de programas de cobertura universal para niñas, niños y mujeres con cáncer, salud mental y adicciones, Código Infarto y atención materno-infantil.

Marroquín reconoció el trabajo del personal médico y de enfermería, y señaló que todavía existen retos en materia de financiamiento, infraestructura, personal, medicamentos y sostenibilidad de los servicios.

“Llegamos con una convicción muy clara: la salud no podía seguir siendo un privilegio determinado por la condición económica de las personas. Tenía que convertirse en una garantía de acceso, dignidad y esperanza”, expresó Marroquín.

Reportan más de 500,000 servicios para mujeres

La Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, informó que durante su gestión se ha consolidado una estructura integral de atención y protección para las mujeres víctimas de violencia, con más de 500,000 servicios especializados otorgados a más de 78,000 mujeres.

“Hoy puedo decirles que tenemos una casa completa que puede perfeccionarse, sí, pero que ya tiene un modelo de atención integral”, afirmó Buchanan.

La funcionaria agregó que actualmente existen 38 centros de atención integral distribuidos en el estado, donde se ha brindado atención a 40,000 mujeres y otorgado 360,000 servicios.

Detalló que los dos refugios estatales han protegido a más de 700 mujeres y sus familias, con 35,000 servicios, mientras que la Procuraduría ha proporcionado 67,000 servicios.

Añadió que las líneas de atención 911 y 070 han recibido alrededor de 27,000 llamadas y generado más de 16,000 servicios.

Este miércoles también compareció en el Congreso el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN), José Carlos Hernández Caballero.