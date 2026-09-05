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Destacan blindaje de NL durante aniversario de Fuerza Civil

Por: Esmeralda Valdez

04 Septiembre 2026, 10:22

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Samuel García afirmó que se han invertido más de $30 mil millones de pesos para refundar la corporación, mejorar condiciones y equipamiento

Destacan blindaje de NL durante aniversario de Fuerza Civil

15 años después de haber sido creada en medio de una de las etapas más violentas para Nuevo León, Fuerza Civil celebró su aniversario con reconocimientos a sus elementos y un mensaje del gobernador Samuel García sobre cómo, asegura, ha cambiado la corporación durante su administración.  

Durante la ceremonia por el 15 aniversario y el Día del Policía, Samuel García recordó que Fuerza Civil llegó a tener apenas cuatro mil elementos y señaló las condiciones en las que trabajaban los policías. 

“Los policías no estaban contentos, daban su vida, arriesgaban el crimen organizado y estaban en literas con colchones rotos y con patrullas cayéndose que no les bajaban las ventanas y andaban ahí batallando en talleres para sacar las armas", señaló.

El mandatario estatal aseguró que su administración ha invertido más de $30 mil millones de pesos en la policía estatal y sostuvo que uno de los objetivos fue recuperar y fortalecer la corporación.

“Les dijimos, vamos a refundar Fuerza Civil", comentó.

García también presumió los resultados recientes en materia de seguridad y afirmó que agosto cerró con el menor número de delitos de alto impacto en los últimos 21 años.

“Esta región noreste siempre ha sido complicada y hoy tienen a Nuevo León blindado", manifestó.

El momento de celebración también incluyó la entrega de reconocimientos a policías e inspectores por su desempeño dentro de la corporación. 

Mariana Rodríguez destacó el riesgo que enfrentan los elementos durante sus jornadas y puso el foco en la persona que hay detrás del uniforme. 

“Detrás de cada uniforme hay una persona que empieza su turno sabiendo que durante las próximas horas puede enfrentarse a una situación difícil", comentó.

Por su parte, Gerardo Escamilla, titular de la Nueva Fuerza Civil, recordó que la corporación nació cuando Nuevo León atravesaba una fuerte crisis de seguridad. 

“Frente a esta situación, el gobierno participó en la construcción de lo que hoy es Fuerza Civil; la misión era clara: recuperar el estado. Estamos a la altura del Nuevo Nuevo León”, afirmó. 

La ceremonia reunió a autoridades estatales y a elementos de la corporación para conmemorar los 15 años de Fuerza Civil y reconocer a quienes forman parte de sus filas.

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