Destacan blindaje de NL durante aniversario de Fuerza Civil

Samuel García afirmó que se han invertido más de $30 mil millones de pesos para refundar la corporación, mejorar condiciones y equipamiento

15 años después de haber sido creada en medio de una de las etapas más violentas para Nuevo León, Fuerza Civil celebró su aniversario con reconocimientos a sus elementos y un mensaje del gobernador Samuel García sobre cómo, asegura, ha cambiado la corporación durante su administración.

Durante la ceremonia por el 15 aniversario y el Día del Policía, Samuel García recordó que Fuerza Civil llegó a tener apenas cuatro mil elementos y señaló las condiciones en las que trabajaban los policías.

“Los policías no estaban contentos, daban su vida, arriesgaban el crimen organizado y estaban en literas con colchones rotos y con patrullas cayéndose que no les bajaban las ventanas y andaban ahí batallando en talleres para sacar las armas", señaló.

El mandatario estatal aseguró que su administración ha invertido más de $30 mil millones de pesos en la policía estatal y sostuvo que uno de los objetivos fue recuperar y fortalecer la corporación.

“Les dijimos, vamos a refundar Fuerza Civil", comentó.

García también presumió los resultados recientes en materia de seguridad y afirmó que agosto cerró con el menor número de delitos de alto impacto en los últimos 21 años.

“Esta región noreste siempre ha sido complicada y hoy tienen a Nuevo León blindado", manifestó.

El momento de celebración también incluyó la entrega de reconocimientos a policías e inspectores por su desempeño dentro de la corporación.

Mariana Rodríguez destacó el riesgo que enfrentan los elementos durante sus jornadas y puso el foco en la persona que hay detrás del uniforme.

“Detrás de cada uniforme hay una persona que empieza su turno sabiendo que durante las próximas horas puede enfrentarse a una situación difícil", comentó.

Por su parte, Gerardo Escamilla, titular de la Nueva Fuerza Civil, recordó que la corporación nació cuando Nuevo León atravesaba una fuerte crisis de seguridad.

“Frente a esta situación, el gobierno participó en la construcción de lo que hoy es Fuerza Civil; la misión era clara: recuperar el estado. Estamos a la altura del Nuevo Nuevo León”, afirmó.

La ceremonia reunió a autoridades estatales y a elementos de la corporación para conmemorar los 15 años de Fuerza Civil y reconocer a quienes forman parte de sus filas.