Destacan avances en programas sociales y educación ante Congreso

Los titulares de las secretarías comparecieron ante el Congreso local para detallar los avances sustanciales en el Eje de Igualdad para Todas las Personas.

Nuevo León reafirmó su posición como referente nacional e internacional en materia de igualdad, participación ciudadana y desarrollo humano, así lo aseguraron los secretarios de Participación Ciudadana, Igualdad e Inclusión, Educación y Cultura durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

Los logros presentados, informaron, demuestran un fuerte enfoque en la visión humana, social, comunitaria, educativa y cultural, poniendo a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, destacó que los resultados son "conquistas ciudadanas, son victorias de la gente".

De acuerdo con Acosta, Nuevo León se posicionó como primer lugar nacional en espacios de colaboración social, con 1,297 espacios activos.

La entidad fue reconocida por los Open Government Challenge Awards y el Premio NovaGob 2024, consolidándose como un referente internacional de buenas prácticas en gobierno abierto.

También resaltó la creación del Parque Libertad (resignificación del Penal del Topo Chico) y el Parque Ciudadano, además de la rehabilitación de 50 edificios en los Condominios Constitución, beneficiando a más de 2,500 personas.

IGUALDAD E INCLUSIÓN

Martha Herrera González, titular de Igualdad e Inclusión, presentó los resultados de la Nueva Ruta de Igualdad, enfocados en la reducción de la pobreza extrema, el desarrollo comunitario y el fortalecimiento del ecosistema de cuidados.

Los 49 Centros Comunitarios superaron las 900 mil inscripciones en talleres y cursos, ofreciendo oportunidades en tecnología, arte y oficios.

El Programa Estatal para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia logró que el 99% de los jóvenes de CAIPA y el 97% de los adultos de CAEVI no reincidan en delitos.

También informó que se consolidó la Comisión del Sistema Estatal de Cuidados y el programa Impulso a Cuidadoras, mejorando la atención a la primera infancia y a quienes brindan cuidados en el hogar.

EDUCACIÓN

El secretario de Educación, Juan Paura García, subrayó el crecimiento con equidad del sistema educativo, impulsado por la innovación y la vinculación empresarial.

Indicó que Nuevo León es líder nacional en Educación Dual, con 11 mil estudiantes formándose en colaboración con 1,400 empresas.

Programas como PrepaForte y la Universidad Ciudadana ampliaron las oportunidades de aprendizaje, beneficiando a más de 1.6 millones de estudiantes en total.

CULTURA

Por su parte, la secretaria de Cultura, Melissa Segura, destacó que el estado fue reconocido por la UNESCO como referente internacional en buenas prácticas de política cultural.

Las Esferas Culturales registraron la participación de 380 mil asistentes en más de 10 mil actividades.

También se completó la restauración histórica del Arco de la Independencia y del Museo del Obispado.

Los funcionarios de instituciones como DIF Nuevo León, IEPAM, INJUVE, INDE, CONALEP y CECYTE también participaron en la jornada en el Congreso.