Destacan avances de infraestructura en la zona del Huajuco

Integrantes del Cabildo regio destacaron los trabajos de infraestructura ejecutados sin cerrar la circulación de Carretera Nacional.

Integrantes del Ayuntamiento de Monterrey reconocieron el avance de las obras de infraestructura que desarrolla el Gobierno municipal en la zona del Huajuco, luego de realizar un recorrido de supervisión por distintos puntos del sector.

Durante la sesión de Cabildo de este viernes, los regidores destacaron la magnitud de los trabajos que conforman el Circuito Vial Huajuco, entre ellos el paso elevado vehicular Puente La Rioja, la conexión con avenida Acueducto y el túnel que atraviesa la Carretera Nacional.

Uno de los aspectos resaltados fue que la ejecución de estas obras no requirió el cierre de la carretera nacional. Incluso, el túnel que forma parte del proyecto fue construido sin interrumpir la circulación de esta importante vialidad.

El regidor Francisco Javier Cantú Torres señaló que el recorrido permitió conocer de manera directa el avance de los trabajos y dimensionar la magnitud de las obras, que actualmente se encuentran en sus últimas etapas.

Por su parte, el regidor Mentor Tijerina destacó también la construcción del C4 Zona Sur, mientras que Mario Alberto Rodríguez Platas reconoció la planeación y suficiencia presupuestal que permitieron desarrollar los proyectos sin generar deuda para el municipio.

Con estas obras, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer la infraestructura vial y de seguridad en el sur de la ciudad, ante el crecimiento de la zona, además de mejorar la conexión entre las distintas vialidades del sector.