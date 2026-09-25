Destacan avance de mujeres en mandos de Fuerza Civil

1,564 mujeres forman parte de Fuerza Civil y 372 ocupan cargos de mando, durante un encuentro con cadetes de la Universidad de Ciencias de la Seguridad

Las mujeres ya representan una fuerza creciente dentro de las instituciones de seguridad de Nuevo León: mil 564 forman parte de Fuerza Civil y 372 de ellas ocupan cargos de mando y liderazgo, destacó Mariana Rodríguez durante una conferencia ante cadetes de la Universidad de Ciencias de la Seguridad (USC).

La titular de Amar a Nuevo León reconoció la preparación y disciplina de las mujeres que se forman en la USC y sostuvo que su incorporación a las corporaciones de seguridad demuestra que los espacios de responsabilidad y mando no deben estar reservados para los hombres.

“Nos dijeron que no podíamos ser policías, que ser policía era una carrera para hombres y aquí están todas ustedes, preparándose, estudiando, entrenando, ganándose con disciplina el derecho de portar ese uniforme y asumir una de las responsabilidades más grandes que pueden existir en una persona”, expresó.

Rodríguez afirmó que el gobierno estatal busca generar condiciones para que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente dentro de las instituciones de seguridad y acceder a posiciones de liderazgo.

“Hoy ya son mil 564 mujeres dentro de Fuerza Civil y 372 de ellas ya ocupan cargos de mando y liderazgo. Aquí una mujer sí puede ser la mejor policía de México. Vamos a seguir trabajando para que ustedes puedan prepararse y seguir creciendo”, señaló.

Durante la conferencia, impartida ante mujeres y cadetes de la Universidad, señaló que las integrantes de la institución representan una nueva generación de elementos que están rompiendo paradigmas dentro de las corporaciones policiales.

“Porque las mujeres somos fuerza, fuerza en nuestras familias, en una corporación de seguridad y en cualquier lugar donde decidimos poner nuestra capacidad para ayudar a los demás. Somos fuerza para Nuevo León. Las mujeres son la nueva fuerza”, afirmó.

IMPULSARÁN PUESTOS DE MANDO

La rectora de la USC, Olga Patricia Mena Treviño, señaló que la presencia de mujeres en las instituciones de seguridad se ha extendido a áreas como la operación policial, administración, formación, comunicación y toma de decisiones.

Destacó que el crecimiento de su participación responde a su preparación, disciplina y determinación, por lo que llamó a las cadetes y trabajadoras de la Universidad a continuar capacitándose y confiar en sus capacidades para construir una trayectoria profesional.

Por su parte, el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, reconoció el papel de las mujeres dentro de la corporación y señaló que su experiencia permite identificar los cambios necesarios para generar mejores condiciones para las nuevas generaciones.

El funcionario planteó como objetivo avanzar hasta que la presencia de mujeres en puestos de mando corresponda con el talento que existe dentro de las instituciones de seguridad.

Durante el encuentro, cadetes de la USC compartieron sus experiencias en el proceso de formación para integrarse a Fuerza Civil y hablaron sobre el impacto que esta profesión ha tenido en sus vidas y familias.

También intercambiaron preguntas y experiencias sobre el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo, la toma de decisiones y los retos para combinar la maternidad con el desarrollo profesional.

Al término del encuentro, Escamilla Vargas y la rectora de la USC entregaron un reconocimiento a Mariana Rodríguez por su participación en la conferencia.