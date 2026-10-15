Destacan autoridades primer lugar en administración penitenciaria

Autoridades de Nuevo León mencionaron que la inversión en los sistemas penitenciarios han permitido crear espacios para cumplir con las reglas de reinserción

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Durante la reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, encabezada por el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, resaltaron que el estado continúa manteniendo los mejores resultados en reducción de homicidios con un 86%

“En homicidios dolosos tenemos una reducción del 86% contra el pico más alto. Hemos seguido en esta mesa de construcción de paz, platicando sobre las estrategias que se van a llevar modificándolas para bien y pues vemos que siguen dando resultados”, expresó Miguel Flores.

Ademas, mencionaron que se redujeron los delitos patrimoniales como:

Robo a persona con -7%

Robo a negocio -8%

Robo a casa habitación -47%

Cristalazo -100%

Asi mismo, destacaron el nuevo logro del sistema penitenciario que alcanzó primer lugar en el país.

“La Agencia de Administración Penitenciaria que es moderada por ley y obtuvo el primer lugar a nivel nacional, al reconocer que sigue avanzando en materia de seguridad no tiene su aprobación. Nosotros penitenciarios tenemos sistemas de comunicaciones y sobretodo tenemos un sistema de reinserción social donde las personas privadas de su libertad, se les respetan sus derechos humanos”, indicó Gerardo Escamilla.

La inversión en los sistemas penitenciarios han permitido la creación de 4,500 nuevos espacios, entre iglesias, centros de atención, habitaciones aptas, comedores, entre otras más.

Las cuales buscan se sigan y cumpla con el control y reglas de reinserción para poder tener bajo control la operatividad.