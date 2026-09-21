Destacan a Fuerza Civil en indicadores de desempeño y confianza

El Estado exhortó a la ciudadanía a denunciar irregularidades de servidores públicos mediante la plataforma digital Corrupnet.

La política de cero tolerancia y las acciones para fortalecer a las instituciones han permitido avanzar en el combate a la corrupción, afirmó el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna.

Luego de darse a conocer que la nueva Fuerza Civil destaca a nivel nacional en los indicadores de desempeño, confianza ciudadana y menor percepción de corrupción, el funcionario estatal defendió las medidas implementadas durante la actual administración para combatir las prácticas irregulares dentro de las instituciones.

“Las preocupaciones que el sector privado sacó a la luz son producto de décadas de abandono y hacer la vista gorda. Basta con preguntarnos por qué no teníamos a una Fuerza Civil líder en estos indicadores durante las administraciones pasadas”, resaltó Flores Serna. “Hoy la Nueva Fuerza Civil es la policía mejor pagada y con mejores prestaciones del país. Tiene mejores herramientas, capacitación y sus elementos están trabajando como lo que son: una policía de élite y profesionales de la seguridad”.

El secretario reconoció que no se puede estar exento de que estos casos sigan ocurriendo, pero sostuvo que la diferencia está en que, una vez detectados, se aplican medidas inmediatas, incluida la separación e inhabilitación de policías o funcionarios.

“Sabemos que todavía existen retos, particularmente en otros ámbitos, como las policías municipales y los cuerpos de tránsito. Pero hoy Nuevo León tiene un piso distinto: una Fuerza Civil profesional, mejor preparada y con indicadores que muestran un cambio de raíz”.

Flores Serna señaló que el combate a la corrupción también requiere de la participación ciudadana y recordó que está disponible la plataforma Corrupnet, en corrupnet.nl.gob.mx, para presentar denuncias de manera segura y anónima ante cualquier presunta irregularidad de servidores públicos durante la realización de trámites o servicios.