Destaca Waldo Fernández impacto de programas sociales en NL

El aspirante a coordinar la Transformación en Nuevo León señaló que los apoyos federales benefician a más de 1.5 millones de personas

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Los Programas para el Bienestar benefician a más de un millón y medio de personas en Nuevo León y representan un respaldo directo para las familias, señaló Waldo Fernández, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en el estado.

El legislador destacó que los apoyos forman parte de la política social impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que su impacto va más allá de las cifras oficiales, al modificar las condiciones de vida de quienes reciben estos recursos.

“Más allá de las cifras, cada persona es una historia de vida que el Gobierno federal les cambió su circunstancia y su vida”, afirmó.

Adultos mayores y personas con discapacidad reciben apoyos

Waldo Fernández señaló que entre los beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Nuevo León se encuentran 583 mil adultos mayores y más de 49 mil personas con discapacidad.

Además, indicó que jóvenes y estudiantes forman parte de los sectores que reciben distintos apoyos del Gobierno federal, como parte de los programas sociales implementados en el país.

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación aseguró que durante sus recorridos por distintos puntos de Nuevo León ha escuchado directamente de los beneficiarios las experiencias relacionadas con estos apoyos y la manera en que influyen en su vida cotidiana.

Beneficiarios destacan impacto de las pensiones

Fernández relató que algunas de las personas con las que ha conversado le han señalado que las pensiones y apoyos representan una fuente adicional de recursos para cubrir necesidades que de otra manera serían más difíciles de atender.

Entre los testimonios que compartió, mencionó casos de personas que aseguran que una pensión les permite complementar sus ingresos, acceder a atención médica o contar con mejores condiciones para desplazarse.