Destaca UNICEF a NL por políticas de protección a infancias

Próximamente UNICEF instalará una oficina de planta en Nuevo León, lo que permitirá afianzar la alianza y expandir las acciones operativas en la región

El gobernador del Estado, Samuel García, sostuvo una reunión de trabajo con el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Luis Carrera, para reconocer y agradecer su colaboración en el diseño e impulso de políticas públicas enfocadas en la protección de las niñas, niños y adolescentes neoleoneses.

Durante el encuentro, motivado por el término de la gestión de Carrera Castro al frente del organismo internacional en el país, el mandatario estatal subrayó que la alianza con la UNICEF resultó clave para consolidar programas estratégicos en sectores prioritarios como la primera infancia, la educación y la salud.

“Después de cinco años, Fernando se va a una nueva encomienda, pero no quisimos dejar de agradecerle y despedirlo. Reconocemos el gran trabajo que hace la UNICEF por los niños en el mundo y, obviamente, en Nuevo León, donde la prioridad de nuestro gobierno son los niños y la primera infancia”, afirmó García Sepúlveda.

Por su parte, el representante saliente de la UNICEF atribuyó los logros alcanzados en la entidad a la continuidad y el enfoque de la actual administración en materia de derechos infantiles.

“El liderazgo es el que permite que haya una visión. Tu perspectiva de la niñez estaba muy clara para mí desde que nos conocimos hace casi cinco años. Para nosotros ha sido un honor y una gran responsabilidad cooperar con ustedes”, expresó Carrera Castro.

Instalarán oficina permanente de la UNICEF en Nuevo León

Como parte de los acuerdos para dar continuidad a la agenda conjunta, se anunció que próximamente la UNICEF instalará una oficina de planta en Nuevo León, lo que permitirá afianzar la alianza estratégica y expandir las acciones operativas en la región.

Entre los antecedentes de trabajo coordinado entre el Gobierno estatal, la Secretaría de Igualdad e Inclusión y la UNICEF, destacan las siguientes acciones recientes: