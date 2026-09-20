Destaca Santa Catarina a Jaguares como embajadores municipales

Cinco elementos del Grupo Jaguares fueron destacados por su trayectoria, capacidad de respuesta y dedicación al resguardo de las familias de la localidad

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el Gobierno Municipal de Santa Catarina otorgó el nombramiento de "Embajadores de Santa Catarina" a cinco elementos del Grupo Jaguares, destacando su trayectoria, capacidad de respuesta y dedicación al resguardo de las familias de la localidad.

La entrega de los galardones fue realizada por el secretario del Ayuntamiento, Erick Castillo Tovar, en representación del alcalde Jesús Nava Rivera, reconociendo el desempeño diario del personal de la corporación en la atención de emergencias.

"En Santa Catarina reconocemos a quienes están siempre listos para ayudar cuando más se necesita. Su valentía, compromiso y capacidad de respuesta son un orgullo para nuestro municipio. Gracias por cuidar y proteger siempre a las familias santacatarinenses", señaló Castillo Tovar durante la ceremonia.

Trayectoria y especialidades reconocidas

Entre el personal distinguido se encuentra el Director de Protección Civil del municipio, Israel Contreras, quien fue galardonado por sus más de 30 años de servicio a la comunidad y su liderazgo al frente del cuerpo de auxilio.

Asimismo, se reconoció la trayectoria de Ricardo Uribe, con tres décadas de labor enfocada en rescate de montaña y estructuras colapsadas, y de Carlos Cabello, quien suma 25 años de servicio en el combate de incendios y atención de siniestros.

En el área técnica y formativa, Arleth Hernández (5 años de servicio) recibió la distinción por su labor en capacitación y fomento de la cultura de prevención en escuelas, empresas y colonias, además de su participación en los programas Jaguares Kids y Jóvenes Voluntarios.

Por su parte, Carlos García (5 años de servicio) fue destacado por su trabajo como paramédico en unidades de ambulancia.

Dentro de las especialidades, Felipe Macías (8 años de servicio) fue galardonado por su desempeño al frente de la Unidad K9, donde junto con su binomio "Cairo" ha colaborado en labores de búsqueda y rescate de personas en operativos locales, nacionales e internacionales.

Con este acto, la administración municipal reafirmó el reconocimiento institucional a la labor de los cuerpos de rescate en la entidad.