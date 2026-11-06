Destaca Samuel que Nuevo León invirtió $160,000 mdp en obras

Al inaugurar la Digital Construction & Innovation Summit, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda resaltó que la administración estatal ha destinado más de 160 mil millones de pesos en obra pública, consolidando un motor clave para el empleo y la economía de la entidad.

Desde el Centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey —donde estuvo acompañado por la secretaria de Economía, Betsabé Rocha; el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; y directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)—, el mandatario contrastó este monto con el periodo anterior.

"El gobierno anterior en 6 años solamente inviertió 11 mil millones en obra pública... Nosotros en 5 años llevamos 160 mil millones. 11 veces más, 11 veces más construcción, 11 veces más CMIC… 11 veces más empleo," enfatizó García Sepúlveda, al apuntar que obras estratégicas como las líneas del Metro, la carretera Interserrana, el Hospital Infantil y proyectos aduanales generan miles de empleos directos y una fuerte derrama económica.

Impulso a la innovación y tecnología en la construcción

Por su parte, el presidente de la CMIC delegación Nuevo León, Rodrigo Garza Tijerina, señaló que el congreso tiene como propósito fundamental impulsar la digitalización y modernización de la industria para hacerla más competitiva, eficiente y sostenible.

En tanto, el presidente de la Alianza BIM Nuevo León, Rodrigo Ramos Avilés, destacó que el estado se posiciona como un referente nacional de vanguardia gracias a la triple hélice conformada por el Gobierno, la Academia y la Iniciativa Privada.

Este esfuerzo da continuidad al trabajo iniciado en el Congreso BIM de 2025, evolucionando hacia una cumbre con un enfoque integral en tecnologías emergentes.

Un espacio de encuentro y actualización

La Digital Construction & Innovation Summit 2026 reunió a especialistas, estudiantes y empresas del sector a través de: