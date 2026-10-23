Destaca Samuel que juventud de NL impulsa el desarrollo estatal

Durante un congreso en la UANL, el gobernador destacó que la juventud representa una oportunidad para impulsar el desarrollo estatal

A no rendirse, seguir preparándose y fijarse metas altas para alcanzar sus objetivos, llamó el gobernador Samuel García Sepúlveda a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), durante la inauguración del Congreso Nacional Universitario “Jóvenes: Motor de México” 2026.

Acompañado del rector de la UANL, Santos Guzmán, y del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Luis Ramos, el mandatario estatal exhortó a los jóvenes a mantener la disciplina, actualizarse y aprovechar las oportunidades para construir su futuro profesional.

“El tip que les puedo decir es nunca se rindan. Cuando les digan que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, ignórenlo. Síganse preparando, poniendo metas altas, enfocados, concentrados, disciplina, ejercicio, hábitos, levántense temprano, trabajen, estudien, lean, actualícense”, expresó.

Durante su mensaje, García Sepúlveda destacó que la edad promedio en Nuevo León es de 28 años, mientras que en México es de 29, por lo que consideró que contar con una población joven representa una oportunidad para impulsar el desarrollo.

El gobernador señaló que las experiencias y los errores forman parte del aprendizaje y del crecimiento personal, al tiempo que subrayó que la preparación constante permite avanzar hacia nuevas metas.

“Estamos muy contentos con lo que hemos hecho y cierro con una reflexión. No existe un libro para aprender a vivir. No existe un libro para ser papá. No existe un libro para ser Gobernador. Es la vida. Te caes, te levantas, creces, te pules, mejoras, perfeccionas. El tip que sí les puedo decir es nunca se rindan”, manifestó.

Asimismo, aseguró que su administración continuará trabajando para generar oportunidades para las nuevas generaciones en la entidad.

El Congreso Nacional Universitario “Jóvenes: Motor de México” se realiza desde 2013 como un espacio de encuentro entre estudiantes y líderes de distintos ámbitos, incluidos empresarios, comunicadores y emprendedores, cuyas experiencias buscan inspirar a las nuevas generaciones.

Para su edición 2026, el encuentro presenta una propuesta renovada, con conferencistas y contenidos enfocados en compartir experiencias de esfuerzo, innovación y transformación.

En la inauguración participaron funcionarios estatales, autoridades educativas, personal administrativo y estudiantes universitarios.