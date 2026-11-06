Destaca Samuel infraestructura educativa desde primera infancia

El gobernador resaltó la construcción de 50 planteles y el impulso a una educación incluyente; inauguró encuentro internacional con especialistas de 17 países

Al inaugurar los trabajos del Vigésimo Sexto Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar “Desafíos globales en la primera infancia: Nuevos retos, nuevas miradas, nuevas oportunidades, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda afirmó que la inversión en los primeros años de vida es la estrategia más rentable para el desarrollo social.

Acompañado por el secretario de Educación federal, Mario Delgado, y la directora general de los CENDIS, María Guadalupe Rodríguez, el mandatario estatal destacó el compromiso de su administración con este sector, el cual incluye la construcción de 50 nuevas escuelas y programas enfocados en garantizar espacios educativos incluyentes y de calidad.

"La educación es de primera y máxima importancia. Cuando le inviertes realmente a los bebés, a los niños, estás prometiendo un mucho mejor futuro [...] Los beneficios que hay en educación, en salud, en hábitos hacen que para los gobiernos sea más fácil construir una sociedad de niños educados, sanos y felices," expresó García Sepúlveda.

Asimismo, adelantó que Nuevo León busca consolidarse como el primer estado en integrar la figura de maestros sombra y salones especiales, con el fin de evitar que ningún menor quede fuera del sistema educativo por condiciones de salud, respaldado por la nueva ley estatal que prioriza la primera infancia y la cero discriminación al autismo.

El Gobernador también agradeció la coordinación con la Federación a través del Fondo de Aportaciones Múltiples para la edificación de nuevos planteles escolares en la entidad.

Regulación de dispositivos móviles en las aulas

Por su parte, el secretario de Educación federal, Mario Delgado, reconoció la estrecha colaboración educativa con el gobierno de Nuevo León y puso sobre la mesa la necesidad de proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del uso excesivo y temprano de dispositivos electrónicos.

Delgado explicó que la estrategia federal para restringir el uso de celulares en escuelas primarias y secundarias tiene como propósito fomentar la convivencia presencial, fortalecer las habilidades socioemocionales, recuperar los juegos tradicionales y promover un consumo responsable de la tecnología.

Un foro internacional con visión de futuro

En su intervención, la directora general de los CENDIS y presidenta del Comité Organizador, Guadalupe Rodríguez, subrayó que la atención a la primera infancia debe entenderse como una prioridad social y una responsabilidad compartida, adaptando los modelos pedagógicos a los tiempos actuales sin perder de vista valores esenciales como el afecto, el juego y la creatividad.

Rodríguez detalló que el encuentro se llevará a cabo durante tres días con la participación de 59 ponentes provenientes de 17 países, quienes analizarán temas clave como:

Inclusión y neurodiversidad.

El impacto de la inteligencia artificial en la educación.

Bienestar docente.

Corresponsabilidad familiar.

A la ceremonia inaugural también asistieron el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna; el secretario de Educación estatal, Juan Paura; el diputado federal por Río Grande do Sul, Brasil, Osmar Terra; así como legisladores, investigadores, académicos, directivos y docentes del sector educativo.