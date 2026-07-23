Destaca Samuel García a Fuerza Civil por labor durante Mundial

El gobernador destacó que los cuatro partidos celebrados en Monterrey registraron llenos totales y que más de 2.5 millones de asistentes participaron en eventos

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reconoció a mandos de Fuerza Civil por el trabajo realizado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y las actividades del Fan Fest, destacando que el estado logró concluir más de 40 días de eventos masivos con saldo blanco y sin incidentes de relevancia.

Durante una ceremonia celebrada en el nuevo edificio de Fuerza Civil, el mandatario estatal entregó reconocimientos a los responsables de distintos operativos que formaron parte de la estrategia denominada Mundial Seguro.

Acompañado por el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas, y el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, García aseguró que la coordinación entre las distintas corporaciones permitió proyectar una imagen positiva de Nuevo León ante millones de visitantes y espectadores.

Destacan saldo blanco y llenos totales

El gobernador resaltó que los cuatro encuentros disputados en Monterrey registraron llenos absolutos y que las actividades paralelas relacionadas con el torneo transcurrieron sin situaciones que pusieran en riesgo a los asistentes.

"Estoy muy orgulloso de lo que se logró en el Mundial. La imagen que dimos al mundo cambió completamente la cara de Nuevo León. Estos 40 días de mundial hubo una combinación de excelencia en seguridad pública y de excelencia en el servicio de los Fan Fest y de todo lo que tuvo que ver con el evento deportivo", expresó.

Señaló que más de 2.5 millones de personas acudieron a los distintos espacios del Fan Fest sin que se registraran tragedias o incidentes mayores.

"Los cuatro juegos fueron llenos totales y no hubo una sola incidencia. Más de 2.5 millones de personas que asistieron a los Fan Fest, sin tragedias, sin incidentes", agregó.

Entre los elementos distinguidos se encuentran responsables de la seguridad en el Estadio Monterrey, coordinadores de los operativos en el Fan Fest, integrantes de la Unidad Especial de Control de Multitudes y personal de la División Caminos.

Además, pidió a los integrantes de Fuerza Civil mantener el ritmo de trabajo para continuar reduciendo los índices delictivos y fortalecer la estrategia de seguridad en el estado.

"El mejor legado que le podemos dejar a Nuevo León es un estado seguro, tranquilo, en paz. Pero más que eso, es la institución que vamos a dejar como la nueva Fuerza Civil", señaló.

Inversión histórica en seguridad

Durante su mensaje, García destacó que la administración estatal ha destinado recursos importantes al fortalecimiento de la corporación mediante la adquisición de unidades, equipamiento táctico, tecnología, infraestructura y capacitación.

Según explicó, la inversión acumulada en materia de seguridad ronda los $40 mil millones de pesos.

Mencionó entre los avances la creación de nuevos cuarteles, el fortalecimiento de la División Aérea con helicópteros y aeronaves Black Hawk, la incorporación de vehículos blindados, la expansión de la vigilancia carretera y el crecimiento de los sistemas de monitoreo.

"Ya tengo para mi quinto informe el mejor año en seguridad pública de los últimos 16. El 2026 va a ser mejor aún y el 2027 va a ser mejor", afirmó.

Por su parte, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, explicó que durante el Mundial se desplegó una estrategia integral que incluyó vigilancia permanente en carreteras, hoteles, zonas turísticas, espacios abiertos y sedes oficiales.

Además, destacó la creación de la Unidad Especial de Control de Multitudes, integrada por más de dos mil elementos, así como la participación de áreas especializadas en tecnología, operaciones estratégicas y control del espacio aéreo.